Într-o serie de mesaje pe Twitter, Reza Pahlavi a criticat guvernul islamist de la Teheran. „În timp ce poporul iranian, inspirat de istoria noastră, luptă pentru o coexistență pașnică cu toate națiunile, regimul islamic, care ține țara ostatică timp de 45 de ani, luptă pentru un haos distructiv”, a scris el.

Potrivit lui Pahlavi, liderul religios Ali Khamenei (84 de ani) vrea să declanșeze un război pentru a-și salva regimul eșuat. „Dar acesta nu este un război pe care țara noastră îl dorește. Iranienii au spus clar: mafia criminală care ocupă Iranul nu reprezintă națiunea noastră, valorile sau aspirațiile noastre”.

„Fac apel la prietenii noștri din regiune și la puterile occidentale să lucreze pentru o soluție durabilă pentru regiune”, a adăugat el.

