De Daniel Ionașcu,

Legea pensiilor prevede o majorare de 40%, însă Guvernul nu poate face o astfel de creștere din cauza situației economice.

”Este clar acum pentru toată România că Legea pensiilor este un instrument pentru PSD. Niciodată nu au avut în interes să repare niște lucruri. Acum avem dovada că leagă asta de moțiunea de cenzură. Ce nu spune nimeni de la PSD este că nu găsim sursa de finanțare pe care au lăsat-o, legea a trecut prin Parlament fără sursa de finanțare. Niciodată nu au spus de unde vin banii pentru această creștere. Este clar că avem în față doar un joc politic”, a spus Florin Cîțu la Realitatea TV.

Întrebat dacă ia în calcul scenariul potrivit căruia creșterea pensiilor va fi cu un procent de 10%, Florin Cîțu a confirmat.

”Scenariul despre care am vorbit îl voi prezenta Guvernului cu toate riscurile aferente. Nu doar pentru pensii. Nu trebuie să scoatem din context Legea pensiilor, noi facem pentru toți românii, nu doar pentru un sector.

Este un scenariu pe care îl iau în calcul și acesta, dar în contextul tuturor cheltuielilor, am luat în calcul impactul și riscurile aferente.

Eu am spus foarte clar: pensiile vor crește de la 1 septembrie și este de apreciat că putem face asta în contextul actual”

