O fată de 14 ani este multiplă campioană la sambo și kempo și cea mai bună elevă din clasa ei. Fata a fost abandonată de părinți când avea patru ani și este crescută de unchii ei. Vrea să ajungă campioană mondială și procuror, ca să facă dreptate.

În sala mare, se adună unul câte unul copiii. Și la intrarea în sală lasă fiecare medaliile și cupele pe care le-au obținut. În scurtă vreme, masa se umple de medaliile strălucitoare. Un sfert din masă este format din medaliile Florinei Grigore. Fata de 14 ani are o constituție de sportivă și îți poți da seama ușor că poate fi dură în competiții. Zâmbetul o trădează, însă. Zâmbetul de copil bun, ascultător și ambițios.

Începe antrenamentul. Ia o greutate de 5 kilograme și o scutură cu repeziciune la piept. Copii de toate vârstele o imită. E un fel de lider al grupului. Le dă indicații. Apoi își pune mănușile și dă la sac la indicațiile antrenorului ei, Dumitru Mușat.

„Sunt mai băiețoasă și îmi place și m-am obișnuit și chiar dacă multă lume spune că este un sport numai pentru băieți, nu este adevărat, sunt multe fete care practică acest sport și cred că le-ar prinde bine și altor fete care vor să încerce să facă mișcare. Antrenamentele le avem de două ori pe săptămână, cât se poate, cât am timp, că sunt și cu școala și mai am și de învățat și încerc să le echilibrez”, povestește Florina. Face naveta la școală în București. Pleacă din Tărtășești, Ilfov, pe la 6.20 dimineața, merge la școală, apoi vine acasă, își face temele, merge la antrenament și când ajunge acasă învață la materiile pentru a doua zi.

„Vreau să devin campioană mondială”

Nu pare obosită. Greutățile o ambiționează. „Am rezultate foarte bune, sunt prima pe clasă. Se dau burse, sunt prima care ia bursă”, spune încrezătoare. „Locuiesc cu unchii mei și ei mă ajută foarte mult în tot ceea ce fac. Datorită lor am ajuns ceea ce sunt. Am ajuns campioană națională la sambo, campioană national la kempo și în rest am medalii de locul întâi, de locul doi, locul trei”, spune campioana.

A trecut peste episodul dureros al despărțirii de părinți care nu au putut să aibă grijă de ea. Așa că au intervenit unchii ei care i-au devenit adevărații părinți. Fata întinde pe masa de acasă tot felul de pietricele șlefuite și scoici. Timpul liber și-l petrece în atelier cu cel ce i-a devenit părinte, meșterind tot felul de lucruri: de la traforaj la proiecte la biologie. „Eu spun că e băiatul tatei”, glumește Gheorghe Nae. „Vine și încearcă cu mine să facă diverse procedee. Și i-am spus: mami, nu pot să fac cu tine, nu mă lua ca adversar că eu sunt foarte slabă că nu am puterea ei, nu mă descurc cu procedeele lor și ce ar trebui să facă ea. Îmi este frică să nu mă lovească, are atâta forță, că te doboară”, spune și Florica Nae.

E armonie în familie. Una care o să-i permită fetei să crească. „Vreau să devin campioană mondială, în paralel să fiu antrenor, și în paralel să fac facultatea de drept să ajung procuror sau judecător”, spune Florina.

Antrenorul ei, Dumitru Mușat, spune că are toate șansele. „Florina este, dacă nu cel mai vechi copil al meu de la sală, unul dintre cei mai vechi. Deci cu ea am început activitatea asta acum cinci-șase ani și m-a impresionat prin modul ei de a se dedica sportului, de a uni echipa și mai ales știind și situația ei familială, pentru că este crescută de niște rude apropiate, nu de părinții ei naturali, a reușit să facă minuni. Și ea, și eu, și părinții ei adoptivi, ca să spun așa. Are rezultate foarte bune la școală, rezultate foarte bune în sport, este multiplă campioană națională, la categoria ei de vârstă și greutate și perspectivele sunt foarte ok, eu o văd departe dacă va continua cu sportul”, explică Dumitru Mușat. Antrenorul de la Clubul Sportiv din Tărtășești Ilfov scoate campioni pe bandă din micuții care vin la sală. Și îi învață de ce e important sportul pentru copii. Și cu cele mai puține resurse. Reușește să-i facă să-și dorească să fie campioni.