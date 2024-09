Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!

O investigație a BBC, din 2023, a descoperit că o rețea organizată a folosit un intermediar pentru a găsi tineri pentru evenimentele organizate de Mike Jeffries și Matthew Smith (61 de ani. Opt bărbați au declarat că au participat la aceste evenimente, iar unii dintre ei au afirmat că au fost exploatați sau abuzați.

Petrecerile au avut loc în SUA, inclusiv la casa de pluș a lui Jeffries din Hamptons din New York, precum și la Londra, Paris, Veneția, Marrakech și Caraibe.

Ulterior, zeci de oameni au spus că „au fost abordați și constrânși” să participe la petreceri sexuale organizate pentru divertismentul lui Mike Jeffries, fostul CEO al mărcii de îmbrăcăminte, și al partenerului său de viață.

Perechea a negat toate acuzațiile , în timp ce marca de îmbrăcăminte a încercat să se distanțeze de acuzații.

Intermediarul cuplului a negat orice abatere și a spus că bărbații au mers la aceste evenimente „cu ochii larg deschiși”. Cazul este în continuare investigat de FBI.

Acum, un nou podcast BBC, „World of Secrets” (Lumea secretelor) prezintă relatările mai multor bărbați care spun că „au fost molestați la evenimente sexuale desfășurate în camere mari de hotel” și chiar au fost injectați cu ceea ce li s-a spus că este „Viagra lichidă”. O persoană a suferit o reacție severă.

Via Transilvanica, descrisă de călătorii care au străbătut integral traseul de 1.400 de kilometri: „Vei afla poate că ești mai puternic decât credeai”

Un bărbat, numit Luke pentru a-și proteja identitatea, a spus că a fost recrutat de pe un site web de modeling și condus într-o suită de hotel din Spania. „Doi oaspeți foarte importanți” – Jeffries și Smith – l-au sărutat cu forța și au încercat să facă sex oral cu el.

Am încercat să evit toată situația cât am putut, dar Michael a fost foarte agresiv. Am încercat să spun nu în mod repetat. Eu spuneam în mod constant nu.