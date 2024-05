Atât femeia, cât și organizatorii „campionatului mondial”, care nu este un eveniment sportiv oficial, au confirmat că în fotografie apare o persoană din Suedia, nu din Ucraina.

„Este extrem de obositor, ha-ha. O femeie ucraineană câștigă Campionatul Mondial de Sex!”, a scris un utilizator pe Facebook într-un amestec de engleză și visayană, o limbă vorbită în sudul Filipinelor.

Postarea, distribuită pe 13 aprilie 2024, conținea imaginea unei femei care ținea pe umeri un steag albastru și galben stând lângă un bărbat.

Explicația foto a continuat precizând că această competiție, care se presupune că a avut loc în Spania, a fost întreruptă din cauza unor participanți care „au suferit răni”, în timp ce alții au fost descalificați pentru dopaj.

„În finală, campionul mondial la masculin a fost Capitano Erik din Italia, iar la femei, ucraineanca Olesia Prykhodko (cunoscută ca numele de scenă Naousi Love)”, se mai arată în comunicat.

O versiune modificată a fotografiei cu chipul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe corpul femeii a fost publicată de pravda-en.com .

Site-ul aparține unei rețele coordonate pentru propaganda rusă în Europa și Statele Unite, potrivit Viginum, o agenție guvernamentală franceză care luptă împotriva interferențelor digitale străine.

Milena Yakimova, sociolog la Fundația pentru Studii Umane și Sociale din Bulgaria, a declarat, pentru AFP, că afirmațiile care prezintă Ucraina drept o națiune decadentă arată o schimbare de abordare a Rusiei față de propaganda anti-Ucraina, după eșecul acesteia de a influența opinia publică din Bulgaria.

Ea a adăugat că această abordare este valabilă pentru afirmațiile legate de femeile ucrainene, mesajul fiind: „ Sunt depravați și corupți și sunt aici să ne fure bărbații”.

Afirmația a circulat în postări similare în mai multe țări provocând sentimente anti-ucrainene în Bulgaria.

Comentariile utilizatorilor au sugerat că unii dintre aceștia credeau că respectiva postare transmitea informații autentice. „Oh, Doamne ferește”, a transmis un utilizator, în timp ce altul a notat: „Sunt atât de nerușinați”.

Suedeză, nu ucraineană

În urma căutărilor pentru stabilirea autenticității fotografiei s-a descoperit că imaginea a fost publicată inițial pe site-ul web al unei organizații numită „Swedish Sex Federation”

„Anunțăm cu mândrie câștigătorii primului Campionat Mondial de Sex 2024”, se arată într-o pagină care publică imaginea și numele câștigătorilor. De asemenea, femeia din falsa postare a fost identificată drept Nausi Love din Suedia.

Mesajul a distribuit un link către contul X oficial al LiveSexHouse, partenerul de streaming al competiției – unde a putut fi văzută o versiune a fotografiei false.

Pe site-ul ei, Nausi Love spune că este o actriță profesionistă, precizând pentru AFP, că este de origine suedeză.

„Nu sunt ucraineancă sau rusoaică. Nu am rădăcini ucrainene sau ruse nicăieri în istoria familiei mele. Am doar cetățenia suedeză. Și am rădăcini suedeze, daneze, finlandeze, norvegiene și evreiești”, a declarat Nausi Love, care a respins categoric că numele ei real este Olesia Prykhodko.

De asemenea, Federația suedeză de sex a transmis pentru AFP, la 25 aprilie 2024: „Nausi Love este cetățean suedez”.

O analiză a fotografiei din postările false a dezvăluit că modul în care a fost decupată a făcut să pară că Nausi Love ar purta, de fapt, un steag ucrainean, care are aceleași culori precum cel suedez.

Federația suedeză de sex se descrie ca fiind „singura organizație din lume care practică sexul ca sport” și spune că a fost prima din lume care a organizat un Campionat Mondial de Sex.

Însă Federația Suedeză de Sport nu recunoaște Federația Suedeză de Sex, ceea ce înseamnă că această „competiție” nu poate fi considerată oficial sport.

