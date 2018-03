Gabriela Firea, despre verificările DNA la Poliția Locală București. Primarul general al Capitalei a declarat că va răspunde solicitărilor făcute de procurorii anticorupție despre achiziționarea a zeci de autoturisme, a unei mașini de topit zăpada, dar și un lot de pantofi de instituția aflată în subordinea Primăriei Generale.

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că va trimite documentele solicitate de procurorii anticorupție.

„Le-am spus colegilor să respecte legislația. Vom răspunde prompt solicitărilor din partea DNA (…)„Noi am primit solicitări încă din prima săptămână de mandat despre activitatea foștilor primari”, a precizat primarul general Gabriela Firea.

Edilul Capitalei a afirmat că nu a fost informat despre cererea DNA.

„Nu am știut pentru că probabil această adresă a DNA-ului a fost trimisă direct la Poliția Locală. A fost trimisă miercurea trecută, pe 7 martie. Probabil toți am fost ocupați cu ziua de 8 martie, pentru mama, pentru colege, surori și nu am fost informată”, a spus Gabriela Firea.