UPDATE, ora 16:57

„Un bărbat înarmat cu un cuțit s-a închis în restaurantul tatălui său”, au declarat agenții de poliție din Paris. Suspectul ar fi dependent de droguri.

Cel puțin patru persoane sunt, de fapt, reținute, potrivit surselor din poliție, citate de BFM TV. Motivele luării de ostatici sunt încă necunoscute, iar poliția nu știe nici dacă bărbatul este înarmat.

Mai mulți agenți de poliție înconjoară restaurantul „LOlivier”, aflat la câteva zeci de metri de șoseaua de centură a Parisului.

UPDATE:

Videos from the scene of the ongoing hostage situation in Issy-les-Moulineaux near Paris show additional police reinforcements arriving in the area.

The motivation or the demands of the hostage taker are still unknown. https://t.co/53FQcnKAEY pic.twitter.com/OEqQcKy9y8 — FlashFeed (@FlashFeed365) November 16, 2024

Alte mașini de poliție și forțe de securitate blochează străzile pentru a stabili un perimetru fără pericol în zonă. Brigada de căutare și intervenție este prezentă la fața locului, au precizat mai mulți martori.

#BREAKING – #France: Hostages held by Restaurant owner in Issy Les Moulineaux, near Paris



The restaurant owner, Albert Botbol, 74, held 4 of his employees in his restaurant.



Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/MuWhZ2lEs4 — AsgardIntel (Fryer) (@AsgardIntel) November 16, 2024

Recomandări „Regizorul morţii”: Povestea lui Sergiu Bahaian, afaceristul care a comandat uciderea a trei oameni. Doi dintre ei au fost îngropaţi de vii

Poliția a confirmat că o operațiune este în desfășurare pe strada pe care se află restaurantul, care a fost închisă circulației.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News