„Ce vreţi, să acceptăm ce s-a întâmplat cu profesorii? Că pentru asta am protestat. Ce vreţi, să avem linişte şi civilizaţie în Parlamentul României? Am avut linişte şi civilizaţie de 33 de ani şi uite unde ne-a adus chestia asta”, a afirmat George Simion, miercuri, 20 decembrie, pe Facebook.

Deputatul s-a referit la scandalul dintre el şi Diana Şoşoacă din Parlament, afirmând că nu a lovit-o pe fosta lui colegă din AUR.

„Au trimis-o pe Şoşoacă, pur și simplu ca o unealtă, să ne strice protestul, cum o face de doi ani de zile. Și acum, marea avocată a scris o plângere de te doare mintea, scrisă cu picioarele. A depus-o împotriva mea că, vezi Doamne, am şantajat-o, am agresat-o sexual, am lovit-o. Nu am lovit-o nici cu palma, nici cu pumnul. Lucrul ăsta se poate vedea clar”, a afirmat Simion.

El a susținut că a încercat să o evite pe Diana Şoşoacă și a spus despre senatoare că este „sluga PSD-ului”.

„Eu am încercat să o ocolesc, să îmi văd de protestul meu, dar când nu s-a putut, trebuie pus piciorul în prag. Nu regret absolut nimic și nu am lovit-o, nu am agresat-o, nu cred că e un bărbat sănătos la cap care să vrea să o agreseze. Nu ne-am întâlnit noaptea, nu ne-am întâlnit la Viena. Am încercat să o protejez, dar toate au un sfârșit. Ea mă agresa. Nu se întâmplă nimic cu aşa-zisa ei plângere. E o altă unealtă și o altă slugă a PSD-ului”, a afirmat președintele partidului de opoziție.

„Nu regret nimic din ce am făcut, îmi cer scuze doar în fața românilor că trebuie să vadă asemenea scene în Parlamentul României”, a mai spus deputatul și liderul AUR.

Parlamentarii AUR au protestat marţi seară, 19 decembrie, în Parlament, la dezbatereaa bugetului pe 2024, cerând oprirea „batjocurii” şi acordarea banilor promişi profesorilor. Liderul AUR, deputatul George Simion, a acuzat-o pe senatoarea Diana Şoşoacă că a făcut scandal, la cererea PSD, iar Şoşoacă l-a acuzat că a lovit-o.

La un moment dat, Simion, care vorbea de la pupitru, a lovit cu mâna telefonul pe care Șoșoacă îl folosea pentru a-l filma de aproape, iar mobilul a căzut pe jos.

