Departamentul american al Justiţiei a făcut publice 13 capete de acuzare, legate de încălcarea sancţiunilor americane impuse Iranului, împotriva grupului chinez şi a directoarei sale financiare a Huawei, Meng Wanzhou, arestată în Canada la cererea anchetatorilor americani.

În paralel, oficialii americani au inculpat două filiale ale Huawei de asociere cu infractori pentru a fura secrete industriale și tehnologii celulare în detrimentul companiei americane T-Mobile.

În total, aceste două filiale – Huawei Device Co., Ltd şi Huawei Device Co. USA – sunt vizate de zece capete de acuzare, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

„Aceste două serii de inculpări dezvăluie acţiunile ruşinoase şi persistente ale Huawei pentru a exploata companiile şi instituţiile financiare americane şi pentru a ameninţa concurenţa mondială liberă şi echitabilă”, a declarat directorul FBI, Christopher Wray, conform sursei citate.

La începutul lunii decembrie, directorul financiar al companiei Huawei, Meng Wanzhou, a fost arestat la Vancouver. În replică, autorităţile chineze au arestat atunci doi canadieni.

Arestarea a provocat tensiuni între Statele Unite şi Canada, pe de o parte, şi China, pe de altă parte.

Meng Wanzhou este cercetată în libertate și urmează să fie prezentată în fața unui judecător canadian pentru a fi extrădată în Statele Unite.

Autoritățile de la Washington au confirmat că vor prezenta o cerere oficială de extrădare în 30 de ianuarie.

Gigantul chinez Huawei vrea să depășească Samsung în acest an și ar putea deveni cel mai mare producător de smartphone-uri din lume.

sursă foto: EPA

