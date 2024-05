Giorgia Meloni partecipa al Convegno organizzato dal quotidiano La Verità - Il giorno della verità presso Fondazione Catella - Martedì 14 Maggio 2024 .(Foto Claudio Furlan/Lapresse) ..Giorgia Meloni attends the Conference organized by the newspaper La Verità - The Day of Truth at Catella Foundation - Tuesday, May 14, 2024 .(Photo Claudio Furlan/Lapresse) (Credit Image: © Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press)