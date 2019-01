Gmail a picat în mai multe țări. Mii de utilizatori sunt afectați

Mii de utilizatori au reclamat că nu se pot loga în Gmail și unii că nu pot să acceseze deloc website-ul. Potrivit Outage.report, 45% dintre useri nu pot accesa site-ul și 25% nu se pot loga.

Is @gmail down ? i am getting this error while logging in! pic.twitter.com/XqKL4ybRXJ

— zeefu (@zeefu) 29 ianuarie 2019