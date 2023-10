„Tot astăzi, aprobăm o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare în anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumat prin programul de convergență. Am spus de la început că statul trebuie să fie primul care face economii. De aceea, limităm și reducem cheltuielile bugetare până la sfârșitul acestui an. Trebuie să ținem deficitul sub control, să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR”, a afirmat premierul.

Ciolacu a spus că măsura nu se aplică cheltuielilor sanitare, cu educația sau proiectelor cu fonduri europene.

„Ca să fie și mai clar, acest act normativ nu se aplică pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuieli cu acțiuni și programe de sănătate precum și în cazul cheltuielilor aferente activităților de învățământ preuniversitar și universitar. De asemenea, limitările nu se aplică în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru finalizarea acestora, Guvernul va face alocări din Fondul de rezervă”, a adăugat șeful Executivului.

De unde se taie

Conform proiectului prezentat luni de Libertatea, urmează să se aplice mai multe măsuri:

instituțiile care înregistrează sub 50% execuție bugetară la anumite capitole vor fi obligate să transfere către Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului un procent de 10%

nu vor mai fi permise festivaluri, concerte, sponsorizări

nu vor mai putea fi achiziționate studii și cercetări, cărți, publicații

nu vor mai fi făcute reparații

investițiile făcute de Compania Națională de Investiții (CNI) vor fi urmărite pentru a nu crește, iar dacă se epuizează creditele bugetare, atunci CNI va cere sistarea acestora.

Ciolacu a mai spus că vor fi acordate împrumuturi în valoare de un miliard de lei pentru primării, pentru terminarea a 2.800 de proiecte din fonduri europene nerambursabile.

„Nu vizăm doar reducerea cheltuielilor bugetare, ci și creșterea absorbției fondurilor europene. Sprijinim finalizarea celor peste 2.800 de proiecte din fonduri europene nerambursabile ce trebuie încheiate până la sfârșitul acestui an prin acordarea de împrumuturi de la Trezorerie către primării, mai întâi în limita sumei de un miliard de lei”, a completat prim-ministrul.

Transferul imobilelor confiscate în justiție

În fine, acesta a mai spus că se va da posibilitatea transferului către autoritățile locale a imobilelor confiscate ca urmare a unor hotărâri definitive în justiție și nevalorificate, în vederea recuperării prejudiciilor.

Autoritățile locale vor trebui însă să respecte o serie de condiții.

„Gaura bugetară”

Ordonanța vine în contextul în care deficitul bugetar al României, adică diferența dintre venituri și cheltuieli, este mai mare decât cel de anul trecut.

Guvernul a înregistrat un deficit de 56,46 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, respectiv 3,55% din Produsul Intern Brut (PIB), conform execuției bugetare prezentate zilele trecute de Ministerului Finanțelor.

Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) au afirmat recent că în acest ritm, România va termina în acest an cu un deficit de peste 6% din PIB, și a recomandat Guvernului să ia noi măsuri, care să acopere 2% din PIB.

România și-a asumat pentru acest an un deficit de 4,4% din PIB, însă recent a cerut Comisiei Europene o creștere până la 5,5%.

Executivul a introdus recent mai multe taxe și a luat măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare.

Acestea nu sunt însă de ajuns, căci în ultimele două luni ale anului se fac mare parte din cheltuieli.

Marcel Boloș, ministrul finanțelor, a declarat recent pentru Libertatea că există riscul ca România să nu se încadreze nici în deficitul de 5,5% din PIB.