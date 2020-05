De Valentina Postelnicu,

UPDATE ora 9.30 Guvernul a adoptat Hotărârea prin care se declară starea de alertă, timp de 30 de zile, pe teritoriul României.

Potrivit noii legi, Hotărârea va fi trimisă Parlamentului, care trebuie să dea, în cinci zile, vot în încuviinţare a stării de alertă, dacă aceasta se instituie în mai mult de jumătate din judeţele ţării.

O dată cu noua Hotărâre, autorităţile pot da amenzi, în cazul nerespectării regulilor impuse pe perioada stării de alertă.

Cele mai importante reguli sunt obligativitatea purtării măştii de protecţie, în spaţiile închise precum şi obligaţia de a ieşi din localitate doar pentru anumite motive, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere.

Amenzile sunt mai mici decât în starea de urgenţă, şi ajung până la 2.500 de lei, pentru persoanele fizice care încalcă restricţiile.

UPDATE ora 8.40 Premierul Ludovic Orban a anunţat, la începutul şedinţei de Guvern, că a decis să declare starea de alertă în baza noii Legi 55 care a intrat în vigoare astăzi, pentru a nu exista comentarii.

“După o analiză a situaţiei din punct de vedere legislativ am organizat această şedinţă de Guvern pentru a lua decizia de instituire a stării de alertă în conformitate cu prevederile Legii 55 care intră în vigoare începând de astăzi. După cum bine ştiţi, exista temeiul anterior stabilit de Ordonanţa 21, în schimb, după intrarea în vigoare a legii, pentru a nu avea nici un fel de comentarii, de polemică privitoare la starea de alertă, pentru ca lucrurile să fie clare şi să nu avem foarte multe dispute şi polemici decizia de a institui starea de alertă prin Hotărâre de Guvern în conformitate cu prevederile legii este decizia pe care am adoptat-o”, a spus Ludovic Orban, în şedinţa de Guvern.

Anterior şedinţei de Guvern, Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat Hotărârea nr. 25, ca fundament pentru hotărârea de Guvern.

Ca să am o exprimare plastică, trecem de la stare de alertă la stare de alertă maximă, pentru că legea ne conferă toate pârghiile şi instrumentele pentru a putea asigura respectarea măsurilor, a regulilor care sunt stabilite pentru a apăra sănătatea şi viaţa oamenilor Ludovic Orban:

Premierul a precizat că la ora 19.00 a convocat la Palatul Victoria toate instituţiile cu atribuţii de control, pentru aplicarea măsurilor în perioada stării de alertă.

“Vă informez că în această după-amiază, la ora 19.00, am convocat toate instituțiile statului cu drept de control, pentru a face un plan amănunțit de respectare a măsurilor din lege. Toate ministerele care au atribuții în cadrul stării de alertă trebuie să emită normele în baza legii”, a spus premierul.

Ludovic Orban le-a cerut ministerelor şi agenţiilor din subordine, precum şi Poliţiei, Poliţiei locale, să fie pregătie şi să se implice în respectarea regulilor.

“Majoritatea oamenilor respectă regulile. Trebuie să fim în continuare alături de ei şi să îi ferim de unii care se pare că nu înţeleg, o minoritate. (…) Noi trebuie să fim alături de oamenii care respectă legea”, a spus Orban.

Premierul a precizat că, odată cu adoptarea acestei Hotărâri, Guvernul are la bază toate pârghiile, inclusiv pentru a da amenzi. “Am fost siderat că oameni care ne acuzau că am dat amenzi, acum ne spuneau de ce nu am dat amenzi”, a arătat el.

“Atât timp cât este evident că acest virus generează riscuri majore inclusiv pentru viață, orice comportament care nu este corect și care poate duce la infectarea concetățenilor noștri este un comportament care trebuie sancționat. Suntem democrație, dar nu suntem anarhie”, a afirmat premierul.

UPDATE ora 8.00 Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a finalizat Hotărârea de Guvern în baza căreia se va declara starea de alertă în România.

Hotărârea de Guvern este necesară pentru instaurarea stării de alertă, în condiţiile în care, pe 15 mai, când s-a intrat în stare de alertă, decizia Executivului a fost luată în baza Ordonanţei 21, şi nu a unei legi, cum cerea CCR.

Astfel, Guvernul nu a avut, timp de trei zile, pârghiile legale pentru a da sancţiuni, în cazul nerespectării regulilor impuse.

După intrarea în vigoare a legii stării de alertă, se reia toată procedura de declanşare a acestei stări excepţionale.

Înainte de şedinţă, se convoacă şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, structura care coordonează această situaţie, pentru a finaliza forma Hotărârii de Guvern şi măsurile incluse în starea de alertă.

Premierul Ludovic Orban anunţa, duminică, la sediul MAI, după o întâlnire cu membrii Comitetului, că şedinţa CNSU şi şedinţa de Guvern de luni dimineaţa sunt necesare pentru a derula toate procedurile stabilite în Legea 55 pentru instituirea stării de alertă în baza legii.

După Hotărârea Guvernului, potrivit noii legislaţii, Parlamentul trebuie să încuviinţeze starea de alertă, în cinci zile.

