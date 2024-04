Știri Externe Hamas, despre atacul Iranului asupra Israelului: „Un drept natural și un răspuns meritat” de Ena Stanciu . Actualizat Duminică, 14 aprilie 2024, 12:07

Grupul militant palestinian Hamas, aliat al Iranului, a transmis duminică, 14 aprilie, că Teheranul avea dreptul să atace Israelul, ca răspuns la lovitura asupra consulatului său din capitala siriană de la începutul acestei luni, relatează The Guardian și The Times of Israel.