Earl și-a dobândit notorietatea pentru că a fost arestat de mai mult de 1.300 de ori de când Divizia de Corecție Comunitară din Fayette Urban County din Lexington a început să digitalizeze dosarele de arestare, în 1992.

Majoritatea arestărilor, peste 1.300, au fost pentru infracțiuni legate de alcool. Ultima a fost în aprilie 2017, pentru „ebrietate publică”, înainte de a-și petrece ultimii ani la dezintoxicare.

Prima sa arestare a fost în comitatul Fayette, în iulie 1970, pentru că purta o armă ascunsă. A 1.000-a reținere al lui Earl a avut loc în 2008. În timpul vieții, a stat peste 6.000 de zile în închisoare.

Bărbatul, al cărui dosar de arestare a uimit întreaga comunitate, declara, acum câțiva ani, că problemele lui cu băutura a început după moartea mamei sale adoptive, când avea 18 ani. Nu a mai avut niciodată un loc de muncă stabil de atunci, după ce a fost concediat de la un motel, în 1969, din cauză că s-a prezentat beat la serviciu.

