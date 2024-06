Într-un discurs ținut la un miting de campanie în Detroit, organizat la inițiativa Turning Point USA, fostul lider de la Casa Albă s-a împotrivit ajutorului acordat de administrația Biden Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir „Zelenski este probabil cel mai bun agent de vânzări dintre politicieni care a trăit vreodată. De fiecare dată când vine în țara noastră, pleacă de aici cu 60 de miliarde de dolari”, a spus Trump.

