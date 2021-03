Băieții deștepți de la Hidroelectrica. Cum ajung oameni de partid fără experiență în domeniu la venituri de zeci de mii de euro pe an

Domnul Bogdan Badea este directorul general al Hidroelectrica. Mai exact, președintele Directoratului, organismul de conducere al Hidroelectrica.



El a terminat Inginerie Urbană în 2002. Se angajează în Vâlcea la 24 de ani, iar la 26 este director tehnic și consilier la primărie din partea PNL. La 27 de ani vine la București pe poziția de director general al unei firme pe acțiuni. Numărul angajaților scade de cinci ori în doi ani, rulajul scade și el cu peste 1.000.000 de euro, iar profitul firmei se duce pe negativ – 101.674 de euro.



Bogdan Badea, director general Hidroelectrica | Foto: Agerpres

Se mută la stat, unde este promovat director de strategie la Electrica SA (domeniu în care are zero experiență), căci suntem în perioada guvernului liberal Tăriceanu II.



Se apucă să se califice în domeniu la câteva luni după ce se angajează, căci așa funcționează meritocrația la liberali, întâi te angajezi director și apoi te califici.



Opt surse de venit, toate de la stat



În 2008, la 29 de ani, omul era plătit din OPT locuri, toate la stat – o sumă care, cel mai probabil, depășea cu mult 100.000 de euro și făcea și un masterat la 6 ore de București care îi justifică sinecurile de unde primește bani.



Se schimbă regimul, este dat afară și devine administrator la o firmă de consultanță, tot în domeniul energiei. Firmă cu un rulaj în medie sub 40.000 de euro pe an, cu o medie a profitului sub 800 de euro pe lună în anii în care domnul o conduce.



Imediat ce Tăriceanu este iarăși pe cai mari, domnul Badea revine în poziția de secretar de stat. Va fi plătit în următorii 2 ani din ZECE locuri la stat, de unde va încasa de peste 17,6 ori mai mult decât în privat.

Din 2017, omul este președinte al Directoratului Hidroelectrica și face de peste 36 de ori mai mulți bani decât făcea în privat. Peste 7.500 de euro pe lună.



Colegul de liceu



Domnul Mihai Liviu Mihalache a fost coleg de liceu la Râmnicu Vâlcea cu Bogdan Badea. Printr-o coincidență demnă de miracolele PSD/ALDE, domnul „lucrează” și el la Hidroelectrica, în consiliul de supraveghere.

Mihai Liviu Mihalache

În 2001 termină o facultate de drept la Universitatea Ecologică. Este doi ani șomer, iar apoi devine avocat. Între 2007 și 2010 este expert parlamentar liberal, iar din 2010 din nou avocat pe cont propriu.



În 2011 câștigă pe piața liberă sub 500 de euro pe lună.



Din senin, domnul Mihalache ajunge expert în economie, așa că este consilierul ministrului și apoi director de cabinet al secretarului de stat de la Ministerul Economiei, care se întâmplă să fie, iarăși coincidență, Bogdan Badea.



În ultimele luni ale lui 2012, este deja „conectat” la trei locuri la stat.

În 2013 a primit deja bani din șase locuri diferite de la stat, plus că a avut timp și de avocatură, așa că a câștigat de aproape trei ori mai mult decât în privat. Este deja specialist în mecanică, armament, șantiere navale și energie electrică.



Devine și șef de serviciu la Oficiul de Privatizare și Industrializare și apoi director general adjunct la Ministerul Energiei. Toate se întâmplă în mai puțin de doi ani.



După tehnocrați devine imediat director general la Ministerul Economiei și face 236.800 de lei pe an sau de zece ori mai mult decât făcea în privat. În 2019 face 371.642 de lei, adică de aproape 16 ori mai mult decât făcea în privat.



De la PRO TV Craiova la Spitalul de Neuropsihiatrie

Domnul Cristian Vlădoianu era în octombrie 2008 managerul stației PRO TV de la Slatina și Craiova, unde lucrase timp de 11 ani. Din 2008, devine administrator la o firmă de marketing falimentară, pe care o radiază rapid. În octombrie 2011 este inspector la primăria Olguței Vasilescu, unde se ocupă de comunicare, spectacole, târguri și simpozioane.

Cristian Vlădoianu | Foto: igj.ro

Brusc, cel mai probabil după o întâlnire cu peștișorul de aur, cariera domnului Vlădoianu ia o turnură incredibilă pentru necredincioșii în PSD și în minunile politicii. Devine, cu zero experiență, director financiar contabil la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie.



Vor trece șapte luni până face un curs de management spitalicesc la București ca apoi să devină și manager de spital, că doar nu o să credem că lucrurile astea se fac cu dedicație.



După un an, se mută economist la o firmă în București, tot în domeniul medical, și după câteva luni devine manager de spital de urgență la Tg. Jiu, tot pentru un an, deși are experiență zero în domeniul spitalelor de urgență.



Revine economist la notariatul soției, notariat care, desigur, are contracte cu primăria Olguței, căci e plină lumea de coincidențe.



După doi ani devine iarăși, cu zero experiență în domeniu, șef de serviciu de investiții la Institutul Cultural Român (ICR) și apoi, rapid, director general economic tot la ICR.



După 6 luni, ajunge din nou, cu zero experiență în domeniu, director economic la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale la București.



Numit de Dăncilă la Hidroelectrica



După doi ani, omul simte nevoia să-și schimbe „expertiza”, așa că Guvernul Dăncilă îl numește în 2019 pentru un mandat de patru ani în Directoratul Hidroelectrica, domeniu în care, din nou, are zero experiență.



Primește minimum 433.680 de lei pe an de la stat. Adică undeva la peste 7.500 de euro minimum pe lună. Din declarațiile de avere aflăm că tot ce are valorează 11.100 de euro, plus o mașină veche de 20 de ani.



Domnul Vlădoianu a avut 9 slujbe în ultimii zece ani, precedenți numirii de la Hidroelectrica, iar toate slujbele la stat au fost în domenii unde omul a avut zero experiență anterioară.



Filiera ALDE



Domnul Răzvan Ionuț Pataliu a fost director la una dintre cele trei agenții BCR din Giurgiu, unde a lucrat timp de zece ani. A reușit să devină și expert contabil în 2010, la 29 de ani. A plecat din bancă în 2013 și nu știm ce face până în 2015, când, brusc, cu zero experiență în domeniu, devine consilierul personal al președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și apoi consilier la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov.



Răzvan Ionuț Pataliu

În 2014, domnul Pataliu a câștigat 2.614 lei pe an sau 218 lei pe lună, conform declarației de avere. Doamna Pataliu a câștigat 6.274 de lei pe an, adică 522 de lei pe lună.



Anul următor, domnul Pataliu va face de la stat 40.876 de lei, adică de 15,6 ori mai mult. Soția încasa ca economist la Giurgiu 8.794 de lei, așa că va fi promovată și ea comisar la Garda de Mediu, căci a pogorât și asupra ei harul PSD-ist. Apoi consilieră la Ministerul Mediului, unde va câștiga de peste 3 ori mai mult.



În 2017, venit tot pe filiera ALDE, domnul Pataliu ajunge consilier personal al ministrului energiei, alt domeniu în care are zero experiență și logic devine expert în distribuția de energie la Engie, la Hidroelectrica și la Nuclearelectrica.



În 2018 va câștiga din cinci locuri la stat 273.650 de lei sau de peste 104,6 ori mai mult decât câștiga la Giurgiu, în 2014.



În 2019 va câștiga 329.311 lei de la stat sau dublu salariului președintelui.



Acum este și el membru al consiliului director de la Hidroelectrica. Primește și el minimum 433.680 de lei pe an sau de 166 de ori mai mult decât în 2014.

