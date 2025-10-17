„Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei ne-am respectat, dar spiritul legii este: făceți-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor. Pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, și alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționat este domnul Bujduveanu, și face tot ce ține de el. Deci, personal, cred că putem organiza alegerile la București cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie”, a spus Bolojan.

El a precizat că în viitoarea ședință de coaliție, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, va cere PSD, UDMR și USR, în calitate de premier, organizarea acestor alegeri „sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie”.

Anunțul făcut de Ilie Bolojan vine la numai 2 zile după ce Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, a spus că președintele a cerut ca alegerile să fie organizate cât mai repede.

Pe 14 octombrie, cu o zi înainte ca Ludovic Orban să vorbească, Libertatea a dezvăluit că subiectul alegerilor la Primăria Capitalei nu a fost discutat nici la ședința de coaliție din acea zi, pentru că PSD a părăsit încăperea înainte ca această temă să fie pusă în discuție. Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a stabilit încă data alegerilor din Capitală, pentru că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu s-a opus ca alegerile să fie organizate în acest an. Libertatea a anunțat în premieră, încă din august, că PSD vrea amânarea alegerilor la primărie pentru 2026.

În ceea ce privește sondajele de opinie, cel mai recent, publicat pe 31 august de Avangarde, spune că Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate. Viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL) a devenit primar interimar al Capitalei după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României în luna mai.

