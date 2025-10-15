„Cât mai repede. Atât președintele Nicușor Dan, cât și orice om de bun simț trebuie să țină cont de lege și de imperativul existenței unei democrații. Legea spune clar că există un termen în care Guvernul trebuie să hotărască data alegerilor, dar deja este depășit termenul respectiv”, a spus Ludovic Orban.

„Ce este important este ca partidele din coaliție să ajungă la o înțelegere, la un fel de acord politic, indiferent că este scris sau nescris, cu privire la modul de derulare a campaniei, astfel încât campania să nu se transforme într-un război între candidații partidelor din coaliție care să afecteze funcționarea coaliției”, a adăugat el.

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă. El a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021.

Libertatea a dezvăluit marți, 14 octombrie, că subiectul alegerilor la Primăria Capitalei nu a fost discutat nici la ședința de coaliție din acea zi, pentru că PSD a părăsit încăperea înainte ca această temă să fie pusă în discuție.

Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a stabilit încă data alegerilor din Capitală, pentru că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu s-a opus ca alegerile să fie organizate în acest an. Libertatea a anunțat în premieră, încă din august, că PSD vrea amânarea alegerilor la primărie pentru 2026.

În ceea ce privește sondajele de opinie, cel mai recent, publicat pe 31 august de Avangarde, spune că Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt la egalitate. Viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL) a devenit primar interimar al Capitalei după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României în luna mai.

