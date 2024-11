„Fiind președintele PNL, oamenii mă judecă nu după ce spun că voi face, ci după ce am făcut. Și în acești ani am demonstrat la Oradea că am făcut ca sistemul public pe care l-am administrat să funcționeze eficient, să dispară sinecurile, să fie în serviciul oamenilor și banii astfel economisiți să se ducă în investiții pe care oamenii, orădenii, bihorenii le folosesc”, a spus Bolojan.

El a precizat că PNL va propune în primele 6 luni, prin grupurile parlamentare, patru măsuri principale: reducerea numărului de parlamentari la 300, judecătorii să nu se mai pensioneze la 50 de ani, reducerea cheltuielilor cu demnitarii și reducerea subvențiilor pentru partidele politice.

Bolojan a subliniat că nu vrea să fie și el ținta glumelor, cum a fost Rareș Bogdan, fostul prim-vicepreședinte al PNL, care a promis în 2019 desființarea pensiilor speciale în 30 de zile de la intrarea la guvernare, lucru care nu s-a întâmplat. În caz contrar, Bolojan a promis că va pleca din funcție.

„Vom convoca vineri Biroul Național și vom da un vot pe aceste chestiuni pentru că eu nu vreau să îmi pun obrazul la bătaie și să mai aud gluma cu desființarea pensiilor speciale în 30 de zile. Nu. Dacă acest lucru nu va fi propus de PNL și nu va fi susținut cu toată forța în Parlament, eu nu mai am de ce să stau în funcția de președinte al PNL, pentru că nu am venit să ocup niște funcții. Am venit să încerc să dau niște soluții”, a punctat Bolojan.

Recomandări Ștefan Mandachi regretă că l-a susținut, l-a promovat pe TikTok și l-a votat pe Călin Georgescu: „Nu am verificat” | VIDEO

El a mai spus că nu se poate face reforma statului până nu se face reforma lumii politice. „Dacă partidele nu se trezesc la realitate, să nu se mire de ce li se întâmplă”, a conchis președintele liberal interimar.

Bolojan, președinte interimar al PNL după demisia lui Ciucă

Pe 25 noiembrie, Ilie Bolojan a fost votat președinte interimar al PNL, până la numirea unui nou președinte, după ce Nicolae Ciucă și-a dat demisia. Plecarea lui Ciucă, după rezultatul dezastruos de la alegerile prezidențiale, a dus și la demisia conducerii partidului, inclusiv a lui Rareș Bogdan.

Astfel, Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu și Gheorghe Flutur au fost înlocuiți din funcțiile de prim-vicepreședinte, iar în locul lor au fost numiți interimar Emil Boc (primarul din Cluj-Napoca), Ciprian Ciucu (primarul sectorului 6) și Valeriu Iftime (președintele CJ Botoșani).

Dan Motreanu (președinte PNL Giurgiu) și-a păstrat funcția și a rămas prim-vicepreședinte. Surse liberale au precizat pentru Libertatea că argumentul a fost că Giurgiu este singurul județ în care Nicolae Ciucă a ieșit pe primul loc la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, în primul tur.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News