Litigiul are deja 3 ani vechime

Sesizarea CCR a fost depusă într-un dosar în care Aura Danielescu se judecă cu Poliția pentru că a fost lăsată fără permis pentru o depășire neregulamentară.

Un proces de anulare a unei sancțiuni prin care șefei Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Timiș, Aura Danielescu, i-a fost luat permisul de conducere nu este finalizat după aproape trei ani de la înregistrarea litigiului.

Situația se explică prin faptul că, după ce a pierdut în primă instanță la Judecătoria Timișoara, Aura Danielescu a invocat în apelul de la Tribunalul Timiș o excepție de neconstituționalitate care i-a fost admisă, iar dosarul a ajuns pe rolul Curții Constituționale. Până la pronunțarea CCR, procesul este suspendat, iar Aura Danielescu poate șofa în continuare.

Aura Danielescu, șefa Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Foto: Facebook

A depășit un echipaj de Poliție care „efectiv încurca circulația”

Disputa Aura Danielescu – Poliția Timiș a început în 21 mai 2022. Șefa IȘJ Timiș mergea dinspre Timișoara spre localitatea Mașloc, acolo unde locuiește, iar la un moment dat a depășit o mașină de Poliție.

Recomandări Ajutat de amantă și de soție, un candidat la primărie a dat foc casei în care dormeau copiii

„Efectiv încurca circulația. Mergea sfidător cu o viteză de 40 km/oră. Nefiind nici o restricție în sensul acesta, am depășit acel echipaj de poliție. Ulterior, apropiindu-mă de localitatea Pișchia, m-am angajat în a doua depășire și am fost imediat trasă pe dreapta de doi polițiști tineri” – a declarat, pentru Libertatea, Aura Danielescu, care este și cumnata ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu.

Șefa Inspectoratului Școlar Timiș susține că după ce a fost oprită s-a contrazis cu polițiștii, care au amendat-o în final și i-au luat permisul pentru depășire neregulamentară.

„Prima dată mi-au spus că îmi solicită actele și că am comis o ilegalitate pentru că am depășit un echipaj de poliție. Eu le-am spus că nu văd unde este această restricție și că în circulație poți să depășești, dacă nu încalci legea, un echipaj de poliție. Ulterior au spus că dacă am demontat această vină, am o a doua vină și anume aceea de a fi încălcat o linie continuă. Bineînțeles că eu le-am spus că știu foarte bine zona și că nu îmi pun viața în pericol și, în al doilea rând, știu sigur că nu există acolo, în acea porțiune, o linie continuă”, a mai declarat Danielescu.

Petenta îi acuză pe polițiști că au tăiat secțiuni din înregistrarea video

Inspectoarea școlară generală susține că polițiștii i-au formulat o a treia acuzație, aceea că, depășind al doilea autoturism, mașina care venea din sens opus a trebuit să încetinească.

Recomandări Trump afirmă că SUA au avut discuții productive cu Putin și că războiul din Ucraina ar putea lua sfârșit. Rugăminte specială pentru liderul rus

„Ei erau cu două mașini în spatele meu. Nu văd cum au putut ei să vadă că acea mașină a trebuit să încetinească pentru ca eu să pot intra pe banda mea”, a mai explicat Danielescu.

Șefa ISJ susține că a contestat sancțiunea în instanță și a cerut ca polițiștii să prezinte înregistrarea de pe bodycam-ul agentului. „Ei au tăiat și au pus efectiv doar ce le convenea lor, adică au tăiat exact acea parte a dialogului între mine și ei, în care prima dată m-au acuzat de o încălcare, a doua oară de alta și abia a treia oară s-au hotărât care este cumva răul făcut de mine. Avocații au găsit această cale (n.r. – de sesizare a Curții Constituționale)”, a mai declarat inspectoarea generală.

Danielescu susține că dacă justiția va menține sancțiunea, va preda permisul de conducere. „Nu știu care va fi rezultatul. Chiar dacă sunt convinsă că sunt nevinovată, dacă justiția va spune că nu pot să demonstrez acest lucru și mă fac vinovată de ceea ce au spus polițiștii, în mod evident că răspund ca orice cetățean. Probabil că în momentul acela voi preda permisul și voi răspunde așa cum spune legea pentru perioada pentru care am fost inițial sancționată. Eu consider că este un abuz al poliției, că acei tineri chiar au încălcat orice normă legală în vigoare și m-au tratat abuziv”, a mai declarat Aura Danielescu pentru Libertatea.

Recomandări România a ajuns să importe motorină din Grecia, Israel și Egipt, după ce a oprit fluxurile din Rusia – EXCLUSIV

Ce a reclamat Aura Danielescu în proces

În procesul de la Judecătoria Timișoara prin care a cerut anularea procesului-verbal de contravenție, Aura Danielescu a reclamat că „echipajul de Poliție a înțeles să folosească o serie de metode lipsite de profesionalism, precum deplasarea, pe o distanță de câțiva kilometri, pe mijlocul carosabilului, cu semnalele acustice și luminoase pornite”.

Șefa IȘJ consideră că, prin această acțiune, polițiștii au încercat „să se creeze un cadru în care să fie intimidată”.

În proces, Danielescu a mai invocat faptul că polițiștii l-au indicat ca martor asistent pe șoferul mașinii depășite, „cu toate că la momentul sancționării petentei și comunicării contravenției reținute, nu era prezentă nicio altă persoană”. Șefa IȘJ a arătat că șoferul și-a continuat drumul „fiind greu de înțeles cum a putut semna PV‑ul ulterior”.

În plus, Aura Danielescu a reclamat faptul că, la insistențele sale, agentul de poliție i-a permis să facă mențiuni pe procesul-verbal, deși, potrivit legii, mențiunile contravenientului sunt scrise pe procesul-verbal de polițist.

„(…) cu toate că solicitarea a fost formulată de petentă, agentul constatator trebuia să își ducă la îndeplinire atribuțiile și să îi comunice în același timp motivele pentru care efectuarea mențiunilor nu poate fi realizată personal de aceasta, lucru ce nu s-a petrecut, astfel încât organele abilitate și-au încălcat atribuțiile de serviciu și au determinată că procesul‑verbal de constatare a contravenției să nu fie încheiat cu respectarea dispozițiilor legale”, s-a mai arătat în cererea de chemare în judecată.

A cerut ca procesul să fie nepublic

Chiar dacă procesele pentru anularea amenzilor de circulație sunt publice, Aura Danielescu a cerut ca în acest caz procesul să se desfășoare „în întregime fără prezența publicului”. Danielescu a arătat că „raportat la funcția/profesia pe care o deține, respectiv cea de inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș”, dorește să împiedice „producerea unor prejudicii de imagine ca urmare a publicării în spațiul public/online a informațiilor privitoare la prezentul dosar”.

De asemenea, șefa IȘJ Timiș a solicitat „respingerea oricărei solicitări formulate de către reprezentanții mass-mediei locale/naționale prin care se solicită participarea la ședințele de judecată și accesul în sala de ședință”.

Aura Danielescu a arătat că funcția pe care o ocupă ar putea stârni interesul presei, iar rezultatul ar fi „acela de a produce reclamantei prejudicii de imagine ca urmare a unor potențiale scandaluri mediatice, transpuse în campanii de denigrare a imaginii publice, efecte care s-ar răsfrânge și asupra activității instituţiei în cadrul căreia își desfășoară activitatea”.

Cererea a fost respinsă, judecătorul stabilind că „litigiul nu vizează viaţa privată a petentei”.

Procesul, pierdut în primă instanță

Judecătoria Timișoara a respins cererea Aurei Danielescu de anulare a sancțiunii, motivând decizia prin faptul că „actul constatator beneficiază de prezumția de temeinicie, în consecință revine petentei sarcina de a face dovada contrară faptelor imputate”.

„Instanţa observă, din înregistrarea efectuată cu dispozitivul body-cam, că petenta, la momentul opririi de către agentul constatator, a fost în eroare cu privire la contravenţia reţinută în sarcina sa, deşi agentul constatator i-a adus la cunoştinţă fapta pentru care va fi sancţionată. Astfel, deşi agentul constatator a sesizat eroarea în care se afla petenta şi a încercat să îi explice, aceasta nu a fost dispusă să asculte cele învederate de către acesta”, a reținut Judecătoria Timișoara.

Magistratul care a analizat cererea a respins ca „vădit nefondate susţinerile petentei conform cărora agentul constatator i-ar fi adus la cunoştinţă săvârşirea unei contravenţii însă ar fi sancţionat-o pentru altă contravenţie, nefiind susţinute de nicio probă administrată în cauză”.

Motivele sesizării CCR

Sentința Judecătoriei Timișoara a fost atacată cu apel, la Tribunalul Timiș. Aici, avocatul Aurei Danielescu a cerut sesizarea Curții Constituționale, contestând o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a stabilit, printr-un recurs în interesul legii, că instanțele nu pot să analizeze, în cazul unui șofer lăsat fără permis, proporționalitatea măsurii.

„Prin interpretarea dată de ÎCCJ în decizia mai sus amintită, în sensul că instanţa nu are posibilitatea să examineze proporţionalitatea sancţiunii complementare, se aduce atingere prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţia României referitor la competenţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile în care se îngrădeşte posibilitatea instanţei de a analiza proporţionalitatea sancţiunii complementare aplicate, cu toate că această competentă şi prerogativă este dată prin lege instanţelor de judecată”, se arată în cererea de sesizare a CCR.

Practic, avocații Aurei Danielescu au arătat că, prin imposibilitatea instanțelor de a putea decide asupra restituirii permisului în cazul transformării amenzii în avertisment, spre exemplu, este îngrădit accesul la justiție.

„Raționamentul Î.C.C.J. este profund eronat și încalcă inclusiv dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului precum și principiul constituțional prevăzut de art. 124 din Constituție conform căruia justiția se realizează doar prin intermediul instanțelor judecătorești și doar în numele legii”, s-a mai arătat în sesizarea Curții Constituționale.

Tribunalul Timiș a admis excepția de neconstituționalitate și a sesizat CCR, unde dosarul este pe rol. Până la pronunțarea CCR, dosarul sancțiunii primite de Aura Danielescu a fost suspendat. Decizia CCR din cazul Aurei Danielescu, indiferent cum va arăta ea, va putea fi invocată ulterior în alte cazuri similare.

Foto: Facebook, observatordetimis.ro

Urmărește-ne pe Google News