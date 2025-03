Astăzi, 12 martie, Gheorghe Hagi a fost decorat cu cea mai înaltă distincție a statului român: „Steaua României” în grad de Cavaler. La eveniment au participat nume importante din sportul românesc: Nadia Comăneci, Elisabeta Lipă, Simona Halep, Ilie Năstase, Mihai Covaliu, Gheorghe Popescu, Florin Prunea, Anghel Iordănescu, Ilie Dumitrescu, Răzvan Burleanu, Mircea Lucescu, Dorin Mateuț, Ionuț Lupescu, Gino Iorgulescu, Bogdan Stelea, Gabi Balint, Ștefan Iovan, Ioan Andone.

Alături de Gheorghe Hagi a fost prezentă și familia lui, soția Marilena, fiica Kira Hagi alături de logodnicul Thomas Ferfelis, și Elena Tănase, nora familiei. Marele absent de la eveniment a fost Ianis Hagi, băiatul „Regelui”, care joacă la echipa Rangers, în Scoția.

La eveniment, Gheorghe Hagi a fost vizibil emoționat, dar s-a bazat pe sprijinul soției sale. Marilena Hagi a bifat o apariție rară publică, de ani buni, ea păstrează discreția și apare foarte rar alături de soțul ei celebru. De data aceasta, ea a oferit o lecție de eleganță și bun gust.

La Palatul Cotroceni, Marilena Hagi a purtat o rochie gri, cu mânecă scurtă, până la glezne. În piept a avut prinsă o broșă, iar la mână a avut un ceas prețios. La rochia cu crăpătură adâncă pe picior a asortat o pereche de pantofi Christian Dior, care costă 5.000 de lei.

Cu ținutele lor au impresionat și Kira Hagi, unica fiică a lui Gheorghe Hagi, dar și Elena Tănase, nora lui Hagi. Ele au optat pentru ținute închise la culoare, foarte elegante.

Ce discurs a ținut Gheorghe Hagi după ce a fost decorat

La Cotroceni, în fața familiei și a unor mari personalități din sportul românesc, Gheorghe Hagi a avut un discurs plin de emoție, printre lacrimi. „Stimate domnule președinte, dragi colegi, prieteni, familia, e o zi specială. Sunt onorat! Sunt fericit! Sunt împlinit! Pentru că am împlinit 60 de ani. 50 de ani am muncit pentru acest moment, pentru această zi. Pe această cale îi mulțumesc președintelui României. Mulțumesc, România, pentru această zi minunată”, a spus Gheorghe Hagi la microfon, printre lacrimi, conform gsp.ro.

Ulterior, a mai declarat: „Aș vrea să mulțumesc și profesorilor care m-au educat. Să le mulțumesc colegilor care la toate loturile naționale m-au făcut să scot în evidență calitățile mele. M-au făcut mai bun. Eu am făcut sport de echipă. Trebuie să creezi o echipă. Noi am făcut-o la nivelul cel mai mare. Am avut șansă, pentru că am avut cei mai buni profesori, care m-au educat și mi-au arătat drumul. Avem nevoie de profesori, pentru a dezvolta copiii în direcția care trebuie. Avem talent foarte mult în România. Rămâne să muncim mult, să-l dezvoltăm cum trebuie”.

