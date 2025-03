Summitul virtual a fost convocat de premierul Keir Starmer, în urma discuţiilor dintre Ucraina şi SUA de la Jeddah.

Bolojan a subliniat angajamentul României de a sprijini în continuare Ucraina şi eforturile pentru o pace durabilă.

Thank you, PM @Keir_Starmer, for organizing a very good meeting today. Our close coordination in this process remains essential. I stressed Romanias commitment to continuing support for UA & for the efforts to ensure a lasting and just peace. An unconditional ceasefire is a…

— Ilie Bolojan (@Bolojan) March 15, 2025