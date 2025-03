Victor Ponta și-a trecut în declarația de avere 3 apartamente / clădiri. Un imobil este în Emiratele Arabe Unite și are 82mp (an dobândire 2022), altul este în București și are 95mp (2012), iar al treilea este în Turcia și are 200mp (2021).

El și-a mai trecut și o mașină Smart fabricată în 2012, dar și ceasuri în valoare de 20.000 de euro.

Ponta are și 10 conturi deschise la 5 bănci, printre care BCR, BRD și Unicredit, în valoare totală de peste 140.000 de euro.

La capitolul venituri din salarii, Victor Ponta a trecut 2 angajatori. La primul a acoperit numele, iar al doilea este Camera de Comerț și Industrie.

Suma totală încasată de Ponta de la cei doi angajatori este de aproape 260.000 de lei.

Ponta a fost demis de premierul Ciolacu din funcția de consilier onorific și apoi exclus din PSD

Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat încă din ianuarie că, dacă Ponta își va depune candidatura la prezidențiale, atunci va fi exclus din partid.

Mai întâi, pentru că la Congresul PSD din 2 februarie a votat împotriva lui Crin Antonescu, care este candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, premierul Marcel Ciolacu l-a demis din funcția de consilier onorific.

Apoi, Victor Ponta a fost exclus și din PSD, pe 12 martie, la câteva ore după ce și-a depus candidatura la BEC, la alegerile prezidențiale.

Victor Ponta a fost prim-ministru al României în perioada mai 2012 – noiembrie 2015. De asemenea, el a condus PSD între 2010 și 2015.

