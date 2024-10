Pe lângă distrugerile menționate, oamenii nu acces la produse de bază, precum alimente, apă potabilă, servicii de telefonie mobilă și electricitate.

Președintele în funcție Joe Biden și vicepreședinta Kamala Harris se vor deplasa în cursul zilei de miercuri, 2 octombrie, în regiune pentru a lua act de amploarea distrugerilor și pentru a fi informați cu privire la operațiunile care se vor desfășura în perioada următoare.

Numeroase familii nu au încă informații de la persoanele apropiate care sunt date dispărute. Drumurile sunt blocate, iar serviciile de telefonie – indisponibile. Autoritățile din Tennessee au precizat marți, 1 octombrie, că 85 de persoane nu erau de găsit în acest stat. În plus, în comitatul Buncombe, Carolina de Nord, voluntarii au mers din ușă în ușă pentru a-i găsi pe cei care au supraviețuit.

Având în vedere situația catastrofală cauzată de uragan, locuitorii din zonele cele mai afectate se chinuie să găsească alimente, apă potabilă și alte provizii esențiale, ceea ce a dus la acțiuni masive de asistență din partea agențiilor federale și locale și a organizațiilor nonprofit.

Circa 1,3 milioane de locuințe și afaceri nu au curent electric

Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) a pus la dispoziție în Asheville o aeronavă cargo cu alimente, apă și provizii de urgență, după ce autostrăzile afectate de inundații au făcut imposibilă sosirea proviziilor cu vehicule.

În Carolina de Nord au fost furnizate alimente și apă, iar World Central Kitchen, o organizație nonprofit, a susținut că a oferit 64.000 de porții de mâncare persoanelor afectate de uragan din patru state.

În jur de 1,3 milioane de locuințe și afaceri au rămas fără curent electric din Florida până în Virginia, după ce uraganul a distrus infrastructura energetică, conform PowerOutage.us. Printre cele 1,3 milioane de case și afaceri fără curent se numără și puțin sub 500.000 în Carolina de Sud și peste 350.000 în Georgia și Carolina de Nord.

Mai bine de 3.500 de membri ai personalului federal sunt implicați în eforturile de redresare, inclusiv 1.000 de persoane de la FEMA și 1.250 de persoane cu echipe de căutare și salvare urbană, potrivit unui oficial al Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență.

Oamenii sunt îndemnați să economisească apa

Locuitorii din unele zone, din estul Tennessee, au primit instrucțiuni de a economisi cât mai multă apă posibil, întrucât cel puțin 16 utilități din zonă au emis recomandări de fierbere a apei, potrivit Departamentului de Stat pentru Mediu și Conservare.

Departamentul a emis în cursul zilei de marți, 1 octombrie, o recomandare privind economisirea apei pentru comitatele Sullivan, Carter, Johnson, Greene, Unicoi și Washington, precum și pentru părți din comitatele Cocke, Sevier și Jefferson.

Locuitorii sunt rugați să economisească apa care este destinată „utilizării neesențiale”, inclusiv spălatul rufelor.

„În această perioadă critică de resurse limitate, apa potabilă este esențială pentru recuperare și facem apel la toți cetățenii din aceste zone afectate să economisească cât mai multă apă posibil”, a spus comisarul Departamentului pentru Mediu și Conservare din Tennesse (TDEC) David Salyers.

