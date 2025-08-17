Sursă video: TikTok/orson0910

Conform Daily Mail, angajatul lanțului de magazine a fost cel care le-a împiedicat să plece cu „prada”.

Cele două femei, îmbrăcate în colanți negri, tricouri albe și veste, au fost surprinse în timp ce scoteau bunurile furate, care includeau absorbante, capsule pentru mașina de spălat vase, 12 recipiente de deodorant.

„Cum pot să facă oamenii asta?”, este mesajul care însoțește imaginile. Videoclipul a strâns peste 71.000 de aprecieri și peste 11.000 de comentarii.

„Totul se întoarce pe rafturi după ce a fost în pantalonii lor! Ce scârbos!”/ „Nici măcar nu le este rușine”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Unii internauți au făcut chiar speculații despre naționalitatea femeilor: „Cum a ajuns România în UE?”, „Sunt romi din România… Genul acesta de oameni fac ca restul românilor să se simtă rușinați… Eu sunt român și sunt mândru de asta… Sunt foarte trist că ei sunt așa”/ „Bulgaria sau România”.

Furturile din magazine au atins un nivel record anul trecut, cu peste 500.000 de infracțiuni, o creștere de 20% față de 2023, conform sursei citate.

Amintim că o tânără româncă de 20 de ani a fost condamnată la 12 luni de închisoare în Marea Britanie pentru furt. Esmeralda Negut a fost prinsă furând din centrul comercial Bullring din Birmingham.

Totodată, o altă româncă, Bianca Mirica, a primit o pedeapsă de 32 de luni de detenție pentru o serie de furturi comise în magazinele Boots din Londra.

