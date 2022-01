Bezos, care se mândrește cu o avere netă raportată de 195 de miliarde de dolari, din care 5 miliarde de dolari au venit în ultimul an, deține 14 proprietăți achiziționate începând cu 1998. Ele valorează între 5 și 165 de milioane de dolari și se află în locuri precum New York City, California, Texas, statul Washington și Washington, DC.

Cea mai recentă achiziție a lui Bezos este o proprietate privată din Hawaii, care se întinde pe 5 hectare și este înconjurată de câmpuri de lavă în formă latentă. Tot în 2021, Bezos a achiziționat o proprietate în Manhattan.

Portofoliul imobiliar al fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a crescut la noi culmi astronomice în 2021, majorându-se cu peste 100 de milioane de dolari datorită unei perechi de achiziții de proprietăți importante din Hawaii și Manhattan.

Proprietatea din Hawaii are trei clădiri și e situată în pitorescul golf La Perouse, de pe Valley Isle din Maui, Hawaii. Este ultimul miliardar care și-a cumpărat o casă pe malul oceanului, în ciuda nemulțumirii localnicilor.

Șeful Facebook, Mark Zuckerberg, în vârstă de 37 de ani, a cumpărat recent o proprietate întinsă de 242 de hectare pentru 53 de milioane de dolari, pe insula Kauai. De asemenea, se pare că deține o proprietate de 283 de hectare pe una dintre insulele învecinate, pe care a achiziționat-o pentru mai mult de 100 de milioane de dolari în 2014.

Nu este clar când exact a achiziționat Bezos proprietatea, dar el a donat Hawaii Land Trust, la mijlocul lunii septembrie, care este responsabil pentru conservarea mediului în Maui. El și prietena lui Lauren Sanchez, în vârstă de 51 de ani, au donat mai multor organizații caritabile locale pentru a se simți parte a comunității.

Proprietatea a fost vândută către Bezos într-o afacere în afara pieței, miliardarul cumpărând de la holdingul Lochland Holdings din Colorado, care este deținut de familia Schatz. Doug Schatz, un om de afaceri în domeniul energiei, a fost proprietarul anterior, după ce a cumpărat-o pentru 4,2 milioane de dolari în 1996.

Proprietatea găzduiește trei clădiri, inclusiv structura sa principală, care are 4.450 de metri pătrați, trei dormitoare și trei băi.

Mai mult decât atât, proprietatea excentrică este înconjurată de câmpuri de lavă latente, unde vulcanul Haleakalā, care este de opt ori mai mare decât Empire State Building din New York și temperaturile în punctele fierbinți pot atinge până la 1371°C, a erupt ultima dată în 1790. Este de așteptat să erupă din nou în 500 de ani, spun oamenii de știință.

Atât Bezos, cât și Zuckerberg s-au confruntat cu reacții din partea localnicilor pentru achizițiile lor extravagante, mulți susținând că miliardarii măresc costurile locuințelor, cumpărând proprietăți pe ceea ce ei numesc pământ sacru.

Dar asta nu l-a descurajat pe Bezos, care se gândește la afaceri, și caută mai multe proprietăți în afara pieței din Maui, pentru a-și extinde portofoliul de proprietăți imobiliare în statul Aloha. El caută o casă pentru părinții săi, în Golful Montage Kapalua, unde stă adesea într-o stațiune de lux, conform New York Post.

Cealaltă achiziție a lui Bezos din 2021 a servit ca o completare la un șir de achiziții de apartamente pe care le-a făcut cu ani înainte pe elegantul Fifth Avenue din Manhattan, omul de afaceri miliardar cumpărând cinci proprietăți în decurs de trei ani pentru a forma o megaproprietate.

Luând o proprietate de 23 de milioane de dolari în aceeași clădire istorică în care cheltuise deja 96 de milioane de dolari pe patru case separate, cea mai recentă achiziție a lui Bezos din clădirea situată în districtul Flatiron al orașului i-a mărit proprietățile din clădire la peste 20.000 de metri pătrați.

Bezos a cumpărat inițial trei apartamente în clădirea care are vedere la Madison Square Park, în 2019, pentru 80 de milioane de dolari. La acea vreme, The Wall Street Journal a raportat că achiziția exagerată a lui Bezos a fost una dintre cele mai scumpe tranzacții imobiliare din New York pentru acel an.

Spațiul, care la acea vreme acoperea o suprafață de 17.000 de metri pătrați, cu 12 dormitoare și mai multe terase, includea un penthouse cu trei etaje și 10.000 de metri pătrați, cu o sală de bal mare, o unitate cu trei dormitoare dedesubt, cu finisaje de ultimă generație, și un apartament alăturat cu patru dormitoare cu ferestre supradimensionate pe trei din cele patru laturi.

Citeşte şi:

Samsung a lansat primul smartphone din 2022, Galaxy S21 FE. Prețul e mai mic decât cel al seriei Galaxy S21

VIDEO | Mercedes-Benz a prezentat prototipul electric VISION EQXX, cu o autonomie de 1.000 de kilometri

PARTENERI - GSP.RO Motivul pentru care Adele trebuie să-i plăteasca 50 de milioane de euro lui Sylvester Stallone

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani a primit Horațiu Mălăele pentru show-ul de la Revelion. Pro TV a spart banca, Antena 1 nu și l-a permis (exclusiv)

Observatornews.ro Cum explică tinerii distrugerea vilei închiriate de Revelion. "Totul a început când cineva a mers sus şi a dat drumul la apă pentru a spăla paharele"

HOROSCOP Horoscop 4 ianuarie 2022. Gemenii au nevoie de o infuzie de idei noi, dar acest lucru nu se poate petrece peste noapte

Știrileprotv.ro Un bărbat costumat în urs s-a oprit brusc și a făcut acest gest în fața tuturor oamenilor prezenți la un festival

Telekomsport Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! Artista l-a blocat cu ce i-a spus la un moment dat: "Ea nu prea ştia care e treaba"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai