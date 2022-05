Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei luni din ultimii 9 ani, după ce un nivel mai mare a fost înregistrat în data de 7 martie 2013, când acesta s-a situat la 5,56% pe an. La începutul anului trecut, indicele ROBOR la trei luni era la 1,98%, iar la începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 5,71% pe an, de la 5,65% vineri, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 5,94% pe an, de la 5,86% pe an în ziua precedentă.

În urmă cu o săptămână, BNR a decis majorarea dobânzii-cheie de la 3% la 3,75%, iar decizia duce la rate mai mari pentru românii cu credite în lei.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

GSP.RO Cătălin Zmărăndescu și-a acoperit tatuajul cu portretul fiului său: „Vi se pare normal? A avut nesimțirea să posteze asta!”

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Eurovision 2022. Reacția prezentatoarei TVR după ce află că nu mai poate citi punctele României. "What? Deci nu cred"

HOROSCOP Horoscop 16 mai 2022. Leii trebuie să evalueze corect orice problemă care apare și să fie dispuși la un mic efort rezonabil

Știrileprotv.ro Prima reacție a lui WRS după ce a obținut locul 18 la Eurovision 2022 pentru România

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"