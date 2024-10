Influencerul Selly spune de ce a ales să promoveze Nordis în 2021: „Nu am luat bani”

Selly spune acum că are remușcări că a făcut reclamă grupului Nordis, pe care l-a crezut serios și cu intenții bune, relatează Hotnews.

Nordis, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, a intrat luni în insolvență, potrivit hotărârii Tribunalului București. Acționarii grupului sunt omul de afaceri Răzvan Ciorbă – soțul deputatei PSD Laura Vicol și Mapp Development/Emanuel Gheorghe Poștoacă, fiecare cu câte 46% din părțile sociale.

Publicația Recorder a publicat o investigație prin care arăta că grupul a vândut de mai multe ori aceleași apartamente, către persoane diferite. Compania a încasat, astfel, milioane de euro de la cumpărători, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie.

În urma dezvăluirilor, Laura Vicol și-a dat demisia marți de la conducerea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, motivând „jocurile nedrepte” care se fac împotriva sa.

Revenind la Nordis, Andrei Șelaru, un vlogger cu două milioane de urmăritori pe pagina de Instagram, a fost unul dintre influencerii care au promovat grupul. În 2021, acesta anunța că dezvoltatorul „face cel mai tare ansamblu rezidențial”, unic în România.

Selly a promovat Nordis în 2021. „Au cerut două sau trei story-uri pe Instagram”

Acum, când adevărul a ieșit la suprafață, Selly anunță că regretă că a promovat Nordis, precizând că, la momentul respectiv, nu a fost remunerat, relația dintre părți fiind una de tip barter, adică schimb de servicii.

„Nu am încasat niciodată o sumă de bani de la Nordis. Ce s-a întâmplat atunci, în 2021, a fost că eu voiam să filmez un videoclip muzical, căutam așadar o locație în care să filmez. Auzind de Nordis, am făcut această colaborare cu ei în care mi-au pus la dispoziție recepția de la sediul lor central pentru filmare. La schimb au cerut două sau trei story-uri pe Instagram, nu mai știu exact, în care eu să promovez afacerea lor”, explică influencerul.

În continuare, Selly spune că grupul i s-a părut, în 2021, unul serios, negândindu-se nicio clipă că la mijloc ar putea fi vorba de o înșelăciune.

„Era o companie care, la fel cum mulți alți investitori și cumpărători au crezut, părea a fi foarte serioasă, cu o campanie de marketing foarte vizibilă. Așadar, investiția părea una serioasă”, precizează vloggerul.

De ce nu și-a mai cumpărat apartament. „Am decis că e mai bine”

Mai mult, influencerul recunoaște că, la momentul respectiv, s-a gândit foarte serios să-și achiziționeze un apartamentul în ansamblul de la Mamaia. A renunțat, dar nu pentru că grupul Nordis i-ar fi trezis suspiciuni.

„Am decis că nu vreau să mai fac investiții imobiliare de niciun fel. Am considerat atunci că e mai bine să investesc în alt fel de afaceri”, a spus Selly.

„Tot ce am spus în acel videoclip de promovare, că primești un randament anual garantat dacă cumperi un apartament la Nordis și-l dai în chirie, am spus pentru că am crezut cu adevărat atunci că investiția este una sigură. Așa părea pe hârtie. Este un model care în alte țări a funcționat. Evident, atunci când este făcut cu bune intenții și cu oameni serioși în spate. Numai că, din păcate, în cazul de față, se pare că avem de-a face cu altceva, după cum a dezvăluit Recorder”, a mai spus el.

Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal în cazul afacerii Nordis. Foto: Nordis

„Uitându-mă acum în spate, regret că am promovat acest business”

În final, Selly recunoaște că are remușcări că a promovat business-ul grupului Nordis, care s-a dovedit a fi „afacerea unui clan politico-imobiliar cu conexiuni la cel mai înalt nivel”, după cum a arătat o investigație Recorder.

„Și eu regret că am promovat acest business uitându-mă acum în spate. Repet, la momentul respectiv n-am avut niciun indiciu, nici eu, nici nimeni altcineva, că ar putea fi vorba de o fraudă la mijloc, de orice fel. Poate doar dacă eram vreun expert în imobiliare sau să fi avut informații din interior să fi știut ceva, dar n-a fost așa”, mai spune Selly.

Ce spunea Selly, în 2021, despre Nordis. „Cel mai mare și cel mai luxos ansamblu rezidențial din România”

În 2021, vloggerul Selly, pe numele real Andrei Șelaru, a fost unul dintre influencerii care au promovat Nordis. Prin intermediul unui clip publicat pe Instagram, anunța că grupul „face cel mai tare ansamblu rezidențial”, cum numai în Occident a văzut.

„Nordis este un dezvoltator imobiliar care face cel mai tare ansamblu rezidențial de la acest moment, din România, și este vorba de Nordis Mamaia. Desigur, ei au și alte proiecte în portofoliul lor, în Sinaia, Nordis Brașov, însă vreau să vorbim un pic despre ăsta. Pentru că este un ansamblu huge (n.r. imens), cu plajă, cu clinică de recuperare medicală. Au peste 712 camere de hotel și peste 600 de apartamente. Foarte special la ei este modelul de business cu care au venit pe piața din România”, spunea Selly despre ansambul din Mamaia.

„Nu doar că poți să-ți cumperi un apartament pe care să-l folosești după bunul plac, dar, de asemenea, ai putea să cumperi unul, iar Nordis să-l închirieze pentru tine și să-ți ofere un randament anual garantat, care este de 7% sau peste. Asta e foarte foarte tare la ei. Practic, ei fac treaba pentru tine: îl dau în chirie și e o investiție foarte foarte bună în ceea ce este, repet, cel mai mare și cel mai luxos ansamblu rezidențial din România”, prezenta vloggerul „avantajele” Nordis.

Scandaluri la „Beach, Please!”, unde Selly este co-organizator

Andrei Șelaru, zis Selly, este co-organizatorul festivalului „Beach, Please!”, eveniment pe seama căruia s-a discutat mult în vară. Întreaga ediție a fost marcată de scandaluri precum reținerea rapperului Wiz Khalifa pentru că a fumat un joint pe scenă sau prezența lui Andrew Tate, judecat pentru viol și trafic de persoane. De altfel, britanicul a și urcat pe scenă, în aplauzele spectatorilor, la invitația hip-hop-erului american French Montana.

