Aceasta vine după ce Libertatea a publicat săptămâna trecută faptul că România nu mai produce praf de pulbere, iar o serie de proiecte ale Romarm sunt în mare întârziere, angajații din industria de apărare protestând în mai multe rânduri din cauza lipsei contractelor.

Industria de armament ar putea fi mutată la Apărare

„Am solicitat săptămânile trecute Ministerului Economiei și Ministerului Apărării o serie de date privind stadiul realizării unor proiecte strategice în domeniul industriei naționale de apărare, nemulțumit fiind de lentoarea și lipsa de asumare pe acest domeniu”, a scris Cozma pe Facebook.

Companiile de armament sunt în subordinea Ministerului Economiei, dar Ministerul Apărării coordonează achizițiile Armatei.

„Am ajuns în situația în care ministerele se acuză reciproc de lipsă de reacție însă, vă spun că, în calitate de membru al comisiei de apărare din Parlamentul României, nu am întâlnit situații în care să vină vreun ministru și să ne spună că are nevoie de sprijin, dincolo de aspectele satbilite prin buget, pentru fabrica X ca să cumpere o linie de încărcare muniție sau că mai are nevoie de o sumă Y de bani să extindă un centru de instruire”, a completat acesta.

Acestea ar urma să fie transferate la Apărare, conform președintelui interiman Ilie Bolojan.

Exproprieri blocate în instanță

Cozma a revenit ulterior și a făcut o serie de acuzații la adresa PSD în Parlament.

Cozma acuză că exproprierile pentru fabrica de pulberi pe care statul o va face cu grupul german Rheinmetal au fost suspendate în instanță din cauză că au început înainte să fie publicate în Monitorul Oficial.

Consultanță de la PSD pentru fabrica cu nemții

Liberalul acuză ministerul Economiei că a încheiat un contract de consultanță cu o firmă a lui Răzvan Costin Chiriță, vicepreședintele PSD Sector 1, care se mai află și în alte consilii de administrație ale unor companiiși instiuții de stat din portfoliul Economiei. Valoarea contractului este de 1,75 milioane de lei.

Concomitent, Cozma a mai spus că firma care derulează procedura de recrutare consiliului administrație al Pirochim Victoria, Fox Management Consultants, are pese 320 de contracte cu statul în ultimii doi ani și un singur angajat.

Fabrica de pulberi

Fabrica realizată în parteneriat cu grupul german Rheinmetal este o investiție în valoare de 2,5 miliarde de lei, echivalent a 500 de milioane de euro, beneficiază și de o subvențe europeană de 47 milioane de euro.

În luna noiembrie 2024, Guvernul anunța locația fabricii: orașul Victoria, județul Brașov.

Angajații Romarm acuză lipsa contractelor

Tot în luna noiembrie, angajații Romarm protestau la Fabrica de Pulberi Făgăraș, ca și cei de la Fabrica de Arme Cugir.

Aceștia acuzau lipsa contractelor și cereau demisia ministrului Economiei de la acel moment, pesedistul Radu Oprea.

Libertatea a scris că problema de fond este că Armata cumpără de la companii străine pentru a avea armament modern, iar acest lucru duce la excluderea companiilor românești de stat.

De asemenea, o altă problemă o constituie lipsa offsetului la achizițiile militare. Mai exact, la fiecare achiziție de tehnică militară, statul poate impune întoarcerea în economia românească a unui procent de 80% din sumele de bani cheltuite.

Instruirea tinerilor, cerută de Gheorghiță

Cozma a reamintit și că generalul Gheorghiță Vlad a cerut o lege prin care tinerii până în 35 de ani să facă un minim de pregătire militară și că singura modalitate de descurajare a Rusiei este consolidarea industriei de apărare.

