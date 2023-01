Interviu cu un olandez mutat la Arad. Reacția lui când a văzut prețul benzinei și al alimentelor dintr-un supermarket: „Când ajung acasă, sunt debusolat”

Desley Ubbink este mijlocaș central olandez al celor de la UTA. Este din iulie 2021 în România, la Arad, a trecut de mult de perioada de adaptare. Mai ales că are familia alături de el. Fotbalistul a plecat de tânăr, de la 21 de ani, din țara sa de origine. A mers în îndepărtatul Kazahstan, apoi în Slovacia și în Polonia, înainte de a ajunge în România. De opt ani merge acasă doar în vacanțe. Desley a reliefat punctele forte și cele slabe ale noastre, ale țării, din ceea ce a trăit el pe viu la Arad. Sunt detalii pe care le observă orice român.

Libertatea: Desley, cum te simți în România?

Desley Ubbink: Bine. Chiar bine. Sunt de un an și jumătate aici, cred că asta spune multe.

– Tu ce știai despre țară? Mai ales că, de multe ori, România nu are o imagine pozitivă în Occident.

– Mda… Nu știam prea multe, dar cea mai bună prietenă a iubitei mele este din România, ne-a povestit mai multe detalii, atunci când s-a ivit ocazia să vin la Arad. Despre campionatul României știam doar ceea ce am găsit pe internet, nu văzusem un singur meci la TV. Am vrut să mă las surprins de ceea ce voi găsi în România.

– Și?

– Și sunt într-un mod plăcut. România mi se pare o țară pozitivă. Am fost în Polonia, în Slovacia, cred că Aradul se aseamănă cu orașele de acolo, iar stilul de viață este oarecum similar.

„Aproape toată lumea vorbește engleza”

– Joci fotbal, ai un program încărcat, ce faci în timpul liber?

– Arad este un oraș mic, dar Budapesta sau Timișoara sunt aproape, ai ce să faci când ai o zi liberă. Și în Arad te poți relaxa.

– Cum ți se par românii?

– Sunt oameni care te ajută foarte mult. Foarte mult.

– Mai mult decât olandezii?

– Pentru mine, da. Așa cred. Poate fiindcă eu sunt din afara României și oriunde merg vor să mă ajute. Aproape toată lumea vorbește engleza.

– Am mai făcut interviuri cu sportivi străini, iar unii s-au plâns că nu au găsit români care să dialogheze în limba engleză.

– Nu știu cum e în alte zone, în ceea ce mă privește am întâlnit mulți români la Arad care vorbesc bine engleza. De aceea spun că românii m-au surprins total într-un fel pozitiv.

„Lipsa autostrăzilor”

– Este ceva ce nu-ți place?

– Lipsa autostrăzilor. Acesta este punctul slab. În rest, România este OK. De ce nu le faceți?!

– Cum te-ai adaptat la viața de zi cu zi?

– Clima este ceva mai bună decât în Olanda, unde plouă prea mult. Mâncarea este bună. Până acum nu am probleme sau detalii negative. În afara drumurilor, iar lipsa autostrăzilor face să parcurgem multe ore în deplasări. Bine că mai mergem cu avionul, altfel… O dată am mers cu autocarul de la Arad la Botoșani, vreo 10-11 ore. Bine că am mers noaptea, am dormit. Apoi, mi-au spus colegii că ar fi fost o zonă frumoasă, cu peisaje superbe, dacă am fi mers ziua.

România, în comparație cu Polonia și Slovacia

– Există ceva care te-a impresionat în mod special?

– Bună întrebare. Cred că oamenii. Cum reacționează, cum se poartă cu mine. Dacă ar fi să compar cu polonezii și cu slovacii, printre care am mai trăit, românii sunt mai calzi. Ceilalți sunt mai reci, te țin la distanță, le pasă de ale lor. Nu te bagă pe tine în seamă sau să te ajute. Iar dacă ești străin, consideră că vii să le iei banii și serviciul! În România, oamenii sunt foarte drăguți, ospitalieri, vorbesc cu tine.

– Ceva care să te fi șocat?

– Nimic. România este o țară normală, la fel ca altele din vestul Europei.

– Ce ai recomanda unui olandez să vină să vadă, să savureze în România?

– Dacă aș vorbi cu un amic, i-aș spune să vină să viziteze mai multe orașe. În zona de munte, Brașovul e frumos, mi-a mai plăcut mult Oradea. Bucureștiul cred că e cel mai frumos oraș din România. Se „bate“ cu Oradea. Și în Cluj e foarte drăguț.

„Sunt debusolat de prețuri după ce merg de la Arad în țara mea”

– Ești căsătorit sau singur la Arad?

– Sunt cu iubita mea și cu copilul nostru. Care abia așteaptă să iasă la joacă. Aveți locuri de joacă, da, e fain. Stau cu mine în jur de trei săptămâni pe lună, una o petrec în Olanda. Se simt foarte bine, le place mult. Când suntem împreună, e mai simplu. Și pentru ei, și pentru mine, ca în familie.

– Poți compara stilul de viață din România cu ceea ce ai trăit înainte?

– E aproximativ la fel. Ce făceam în alte părți, fac și la Arad. Ies la o cafea, la restaurant, cu copilul în parc. Peste tot e cam la fel. Doar că în România e viața mult mai ieftină decât în Olanda. Când ajung înapoi în țara mea, sunt debusolat de prețuri în primele zile. Au cam luat-o razna! Prima dată, când am venit în România, în iulie 2021 prețurile erau și mai mici. Era și mai bine. Am venit și am văzut că e benzina 1,1-1,2 euro, eram cel mai bucuros. S-a mai scumpit și la voi, destul de mult, în doar un an. Totuși, încă este bine. În Olanda, o sută de euro îți zboară din mână la supermarket foarte ușor, pe puține lucruri.

