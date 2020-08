Știri Externe EXCLUSIV. Interviu cu dr. Zelenko: “Hidroxiclorochina e supusă celei mai mari propagande din istorie împotriva unui medicament salvator de vieţi”. OMS îl contrazice De Alexandra Nistoroiu, . Ultimul update Luni, 24 august 2020, 07:40

Medicul citat de președintele Trump continuă să trateze, la clinica sa din statul New York, oamenii cu hidroxiclorochină, despre care susține că dă rezultate dacă e introdusă foarte repede. E pariul unui om care nu mai are nimic de pierdut, pentru că doctorul de familie de 46 de ani are cancer metastazat și acceptă că va muri relativ curând. Vladimir Zelenko a acceptat să ofere un interviu pentru cititorii Libertății. Discuția de peste o oră s-a petrecut pe Google Meets.