Mai bine de trei ani de zile, Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, a considerat podul de la Luțca una dintre principalele investiții din județ.

Un motiv de mândrie, un boost pentru campania electorală, Arsene a venit mereu înconjurat de reporteri și colaboratori pentru a prezenta evoluția construcției care leagă „orașul de Roman de mai multe sate importante din zonă”, după cum spunea pentru știri Piatra Neamț.

Arsene se angajează să vină să monitorizeze

31 ianuarie 2019. Ionel Arsene este înconjurat de reporteri, venit la podul de la Luțca înainte ca licitația pentru reparații să fie finalizată.

„Am venit aici la Luțca, e unul dintre cele mai lungi poduri din România. Așteptăm să finalizăm licitația, vedem cine câștigă și vom colabora și vom cine strâns cu cine va construi (…)”, spunea Arsene.

În imaginile prezentate de Roman24, Arsene spunea că „e o lucrare de modernizare, se intervine la structura podului, pentru că este o sumă destul de mare”.

2 martie 2020. Ionel Arsene „semnează ordinul de lucru la podul de la Luțca”, publică jurnaliștii de la inRoman pe YouTube.

„Voi veni la cel puțin 2-3 săptămâni să monitorizez”, spunea Arsene, îmbrăcat într-o geacă portocalie cu însemnele CJ Neamț.

16 iulie 2021. Ionel Arsene apare în imaginile publicate în presa locală de Știri Piatra Neamț.

Recomandări S-a prăbușit un pod rutier din Neamț, inaugurat anul trecut. Un bărbat a fost rănit

„O lucrare foarte importantă pentru cetățenii din această zonă a județului. Este o lucrare importantă și pentru Consiliul Județean Neamț. Este o lucrare complexă, care are termen de execuție 24 de luni, însă am avut noroc nu un constructor foarte bun, un constructor care a lucrat susținut aici și cred că în maximum două luni vom da în folosință podul, cu un an mai devreme față de termenul prevăzut în contract”, spunea Arsene.

El apărea îmbrăcat cu o vestă portocalie și o cască albă, ambele inscripționate „Consiliul Județean Neamț”.

7 august 2021. Pe pagina sa de Facebook, Ionel Arsene continua să-i facă reclamă podului de peste Siret.

„Am revenit la podul de peste Siret, din localitatea Luțca, pe drumul județean 207A, pentru a vedea stadiul lucrărilor actuale. Sunt foarte mulțumit că de la o zi la alta proiectul avansează și nu va mai trece mult timp până când voi putea anunța finalizarea lui.

În prezent, echipele de muncitori execută operațiunile de armare ale plăcii de suprabetonare, după ce zilele trecute calea de rulare s-a adus în cotă longitudinală, prin turnarea betonului de egalizare”, spunea Arsene.

13 noiembrie 2021. Arsene anunță inaugurarea podului.

Recomandări Suferința unei mame a cărei fiică s-a alăturat sectei „Copiii Soarelui” a gurului din Hunedoara: „Probabil nu o voi mai vedea niciodată”

„Avem garanția că rezistă la 340 de tone”

„Dragi nemțeni, vă garantez că zeci de ani podul de la Luțca nu va mai reprezenta vreo problemă pentru participanții la trafic!”, spunea șeful CJ când podul a fost dat în folosință.

„Zilele trecute s-a făcut testul de rezistență pe pod și avem garanția că rezistă unei greutăți de 340 de tone, dispusă după o anumită schemă de încărcare, dar, analizând practic, niciodată nu se va putea găsi pe el o asemenea încărcătură. Măsurătorile, realizate sub acțiunea sarcinilor statice și dinamice, au dus la concluzia că podul și structura consolidată în ansamblu, prin folosirea fibrelor de carbon și a materialelor speciale, au avut un comportament normal și acest obiectiv reabilitat de către Consiliul Județean Neamț poate fi folosit în condiții de siguranță”, zicea Arsene.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Nuntă în showbiz la niciun an de relație. Ce mare cântăreață divorțată a zis „Da!” din nou

Observatornews.ro Un băiețel de 4 ani a supraviețuit două zile singur în sălbăticie, doar în pijama. În furtuni, ploi și temperaturi spre limita înghețului

HOROSCOP Horoscop 9 iunie 2022. Leii ar fi bine să-și găsească altceva de făcut, dacă văd că cei din anturajul apropiat nu vor să îi asculte

Știrileprotv.ro Cine era în avionul care a pus pe jar armatele din patru țări. A decolat din Ungaria și a trecut deasupra României, Serbiei și Bulgariei, ignorând numeroase avioane de luptă și apelurile autorităților

Orangesport.ro Vedeta apreciată în ţară, pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă şi nu va mai apărea la TV

PUBLICITATE Live cu Maurice Munteanu, urmărește aici!

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România