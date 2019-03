„Acum vreo 20 de ani am rămas șomeră total. Și pentru că aveam un nume, toată lumea se ferea de mine: . Așa că am tras mâța de coadă vreun an și ceva, în condițiile în care mama era bolnavă, aveam nevoie de bani pentru medicamente, pentru întreținerea casei…M-au dat afară din televiziune în 1999, la marea epurare, restructurare îi zicea. Ne-au dat pe toți, și pe mine, și pe Viorica Bucur, pe toți. Cred că unul din motive a fost ceva de genul că aveam deja 43 de ani și nu mai puteam apărea pe post. Ceea ce mi se pare caraghios, având în vedere că acum am aproape 62 de ani și apar la orice oră”, a declarat Irina Margareta Nistor, conform revistei Life.

Irina Margareta Nistor, care a văzut aproape 20.000 de filme, a afirmat că unul dintre marile sale regrete este acela că n-a avut copii, deși și-ar fi dorit foarte mult. Ba chiar s-a gândit și la adopție la un moment dat.

Citește și

Bianca Andreescu, noua stea a tenisului mondial. Jucătoarea cu origini românești, lăudată de presa internațională după succesul de la Indian Wells

Citește mai multe despre irina margareta nistor, cariera, Drama și filme gratis pe Libertatea.