Islanda ar putea organiza mai devreme referendumul pentru reluarea discuțiilor de aderare la UE

Islanda ar putea organiza un referendum pentru reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană mai devreme decât era planificat inițial, posibil chiar în august 2026, potrivit unor surse apropiate procesului de pregătire.

Deși guvernul de la Reykjavík promisese un vot până în 2027, contextul geopolitic tensionat accelerează planurile.

Amenințările lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei amplifică tensiunile din Islanda

Potrivit POLITICO, decizia vine pe fondul unui impuls crescut pentru extinderea UE, în timp ce Bruxelles-ul lucrează la integrarea parțială a Ucrainei în blocul comunitar până în 2027, iar Muntenegru a închis recent încă un capitol de negociere.

În plus, amenințările recente din partea SUA, inclusiv declarațiile președintelui Donald Trump despre posibila anexare a Groenlandei, au amplificat presiunea asupra Islandei.

„Discuția despre extindere se schimbă. Este din ce în ce mai mult despre securitate, apartenență și capacitatea de a acționa într-o lume cu sfere de influență concurente. Acest lucru afectează toți europenii”, a declarat Marta Kos, comisarul european pentru extindere, potrivit sursei citate mai sus.

Întâlniri strategice între șefa Comisiei Europene și premierul Islandei

Anunțul privind data referendumului este așteptat în săptămânile următoare, pe fondul intensificării vizitelor între oficialii UE și cei islandezi.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, s-a întâlnit recent cu premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir, și a subliniat că „parteneriatul nostru oferă stabilitate și predictibilitate într-o lume volatilă”. Președinta Comisiei Europene plănuiește o nouă vizită în regiunea arctică în martie.

Islanda a solicitat aderarea la UE încă din 2009

Islanda a solicitat aderarea la UE în 2009, în timpul unei crize financiare severe, dar negocierile au fost înghețate în 2013. Factorii economici, precum recuperarea rapidă a economiei islandeze și temerile legate de colapsul zonei euro, au contribuit la această decizie. În 2015, guvernul de la Reykjavík a cerut să fie exclus din lista țărilor candidate.

Problema drepturilor de pescuit, un obstacol major în negocierile de aderare la UE

Un obstacol major în negocierile anterioare îl constituiau drepturile de pescuit, o industrie vitală pentru Islanda.

„În final, totul se reduce la pește, aceasta a fost mereu problema”, a declarat un oficial UE pentru sursa citată mai sus. Totuși, ieșirea Marii Britanii din UE ar putea simplifica aceste discuții, având în vedere istoria tensionată dintre cele două țări, marcată de „Războaiele Codului”.

Care sunt avantajele Islandei în procesul de aderare la UE

Islanda este deja membră a Spațiului Economic European și a zonei Schengen, ceea ce înseamnă că multe dintre legile UE sunt deja implementate. Înainte de înghețarea negocierilor, Islanda închisese 11 din cele 33 de capitole de negociere, fiind înaintea altor candidate precum Muntenegru.

Un oficial european a declarat că, teoretic, procesul ar putea fi finalizat în doar un an. Totuși, surse apropiate de situația din Islanda avertizează că acest termen ar putea fi prea optimist, având în vedere complexitatea anumitor aspecte.

