Prim-ministrul Danemarcei consideră că ambiția lui Trump de a dobândi Groenlanda nu s-a diminuat, potrivit The Guardian. „Cred că dorința președintelui SUA este exact aceeași”, a precizat Mette Frederiksen, la Conferința de Securitate de la Munchen. Ea a adăugat că Trump rămâne „foarte serios” în ceea ce privește controlul teritoriului.

Premierul danez spune că este deschisă discuțiilor privind intensificarea măsurilor de securitate pentru Arctica, dar că există limite evidente în acest sens. Întrebată dacă există un preț pentru care Danemarca ar fi dispusă să-i vândă Groenlanda lui Trump, aceasta a răspuns: „Desigur că nu. Poți pune un preț pe o parte din Spania, sau o parte din SUA, sau o parte din orice alt loc din lume?”.

Premierul Danemarcei a subliniat că acest lucru se întoarce la „unul dintre principiile democratice cele mai fundamentale” de respectare a statelor suverane. „Iar poporul groenlandez a fost foarte clar: nu vrea să devină american”, spune ea.

Amintim că la întâlnirea de la Davos, din ianuarie 2026, Trump și-a retras amenințările de a folosi forța militară pentru a ocupa Groenlanda și a renunțat și la taxele vamale punitive anunțate împotriva mai multor țări europene care s-au opus demersului său.

