Un proiect de pace prevede aderarea Ucrainei la UE în 2027

Blocul european intenționează să ofere Ucrainei un calendar clar cu pașii necesari pentru avansarea procesului de aderare, au declarat sursele sub protecția anonimatului. Alte opțiuni includ continuarea procesului de aderare actual sau introducerea unei perioade de tranziție cu integrare graduală.

Un proiect al planului de pace, compus din 20 de puncte, la care Ucraina lucrează împreună cu SUA, prevede aderarea la UE în 2027. În acest interval, Kievul ar urma să beneficieze de anumite avantaje ale statutului de membru.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa își propune să adere la Uniunea Europeană (UE) în 2027. El consideră acest pas „o garanție esențială de securitate”, atât pentru Ucraina, cât și „pentru întreaga Europă”.

During a conversation with Federal Chancellor of Austria @_CStocker, we discussed the energy situation in Ukraine. Russia strikes energy infrastructure every day to leave Ukrainians without electricity and heat, and it is very important that partners respond to this. That is why… pic.twitter.com/TIsmncBYMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Instrumentele utilizate de UE pentru integrarea rapidă a Ucrainei

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană face parte din discuțiile privind un acord de pace“»”, a confirmat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Bloomberg. În plus, UE sprijină consolidarea relațiilor cu țările candidate, iar în cazul Ucrainei, utilizează instrumente precum Acordul de Comerț Liber și Cuprinzător.

Viktor Orban s-a dovedit un susținător al lui Vladimir Putin. Foto: Hepta

Ungaria blochează deschiderea capitolelor de negociere

Kievul a obținut statutul de candidat în 2022, după invazia Rusiei, și aprobarea pentru începerea negocierilor de aderare la sfârșitul lui 2023. În 2024, au fost demarate negocierile formale, însă procesul întâmpină blocaje din partea Ungariei, care refuză deschiderea unor capitole de negociere. Aderarea la UE necesită, de obicei, mulți ani și susținerea unanimă a statelor membre.

Ungaria blochează însă deschiderea capitolelor de negociere, afirmând că aderarea Ucrainei ar aduce amenințări la adresa securității și riscuri economice.

Balázs Orbán, consilierul politic al prim-ministrului ungar Viktor Orbán, a condamnat, pe 27 ianuarie, aspirațiile lui Zelenski într-o postare pe X.

„Acest lucru reprezintă o amenințare imediată și directă atât pentru europeni, cât și pentru maghiari, motiv pentru care guvernul patriotic se va opune”, a scris el.

Pentru moment, Uniunea Europeană oferă ajutor tehnic Kievului pentru a putea închide capitolul atunci când obiecția politică va fi ridicată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE