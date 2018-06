Japonia vrea să reia vânătoarea de balene în scopuri comerciale

Japoinia vizează anumitea specii de balene al căror număr este ”relativ abundent”, cum ar fi balenele minke. Partidul Liberal Democrat (PLD), din care face parte și premierul Schinzo Abe, a susținut, marți, acest plan, scrie Agerpres.

Cu toate acestea, nu este clar pe moment dacă această propunere poate primi sprijinul Comisiei menționate anterior, în contextul în care aceasta este divizată cu privire la vânătoarea de balene.

În 2014, Curtea Internaţională de Justiţie a ordonat suspendarea programului japonez (extrem de criticat) de vânătoare de balene în Oceanul Antarctic. Reprezentanții Curții au declarat că aceasta contravine unui moratoriu din 1986 privint vânătoarea de balene.

Decizia a forțat Japonia să suspende vânătoarea de cetacee în Oceanul Antarctic pentru un an și să își reduc amploarea operațiunilor.

1987 a fost ultimul an în care s-a vânat pentru ultima oară balene în scop comercial, în acel an fiind interzis acest lucru. Criticii susţin însă că autorităţile de la Tokyo s-au folosit de o breşă pentru a putea continua să vâneze balene sub pretextul cercetării ştiinţifice.

În luna martie, trei baleniere nipone s-au întors în port după ce au omorât 333 de balene minke în Oceanul Antarctic.

FOTO: EPA