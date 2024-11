„A existat o anomalie în timpul testului de combustie de astăzi. Încercăm să evaluăm ce s-a întâmplat”, a spus JAXA.

Imaginile care s-au difuzat pe postul național NHK arată flăcări puternice și fum gros, care s-a ridicat de la locul incidentului. Jurnaliștii, care se aflau la aproape un kilometru distanță, au raportat o explozie puternică, la scurt timp după începerea testului la ora locală 8:30.

In Japan, a fire broke out during a test of the Epsilon S launch vehicle, NHK TV channel reported



Now the fire has been extinguished. The Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) is investigating the causes of the incident. pic.twitter.com/gKfsAi4ZNq — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2024

„JAXA va desfășura o investigație amănunțită pentru a determina cauza problemei și va lua în considerare măsuri corective”, a spus Yoshimasa Hayashi, secretarul șef al cabinetului și principalul purtător de cuvânt al guvernului japonez.

🚨🇯🇵 JAPAN HALTS EPSILON S ENGINE TEST AFTER FIRE



Japans space agency (JAXA) paused an engine combustion test for its Epsilon S rocket after a fire broke out at Tanegashima Space Center.



The incident follows a failed 2023 engine test that delayed small rocket development.… pic.twitter.com/093DpXHckM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 26, 2024

„Dezvoltarea rachetelor de importanță strategică este extrem de importantă pentru independența programului spațial al Japoniei.”

Ziarul „Asahi Shimbun” a raportat că planul JAXA de a lansa racheta Epsilon S, succesoarea modelului Epsilon, până în martie 2025 este acum practic stopat.

