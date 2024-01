Povestea lui Jenő Kovács, românul care l-a îngrijit pe legendarul fotbalist maghiar Ferenc Puskás în ultimii ani ai vieții: „Un dar special al sorții”

Jenő Kovács a luat un cocktail de medicamente, combinat cu otravă, după ce a suferit o decepție în viața sentimentală.

„Poate că este ciudat să spună asta un bărbat de 75 de ani, dar mă îndrăgostisem de o doamnă cu zeci de ani mai tânără decât mine. Mi-a furat inima și mi-am făcut curaj să-i cer mâna. Puteți ghici ce răspuns am primit. M-a durut când a râs de mine și m-a durut la fel de tare când mi-am dat seama mă folosea”,. a dezvăluit fostul asistent medical născut la Brașov, care a avut grijă de Ferenc Puskás, cel mai mare fotbalist maghiar din istorie, între 2000 și 2006, la spitalul budapestan Kútvölgy.

Am inspirat adânc și am început să înghit pastilele. O voce interioară mi-a spus să mă urc în mașină. Nu știu unde mă duceam și apoi, deodată, am ajuns într-un șanț. Îmi amintesc de o polițistă care țipa la mine. Apoi au venit două săptămâni de întuneric complet. Jenő Kovács:

„Viața este frumoasă, am fost un prost care a vrut să o arunce la coș”

„Regret ceea ce am făcut. Viața este frumoasă, am fost un prost care a vrut să o arunce la coș”, a continuat el.

„Cu greu am fi vorbit acum dacă acea polițistă conștiincioasă nu m-ar fi găsit. Nu aveam acte, nici măcar nu știa cine sunt. Nu pot să-i mulțumesc suficient lui Dumnezeu că nu am provocat un accident și că nu am rănit pe nimeni”, a adăugat septuagenarul.

Kovács, care se luptă de mai mulți ani cu un cancer de prostată, spune că, după ce și-a revenit, primul gând a fost „să îmi îmbrățișez fiica și cei doi nepoți adolescenți și să le promit că nu voi mai face asta niciodată”.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800.801.200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037.445.6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă non-stop.

În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

Asistentul medical lucra la spitalul Kútvölgy, când „unchiul Öcsi” a fost internat, în 2000. „În câteva săptămâni, familia mi-a cerut să fiu permanent alături de Ferenc Puskás”, a povestit Jenő Kovács.

„Beckenbauer, Di Stéfano, Platini. Sunt doar câteva nume care l-au salutat la Budapesta și cu care eu am avut onoarea să dau mâna. Eram în contact zilnic cu Ferenc Puskás, un om foarte amabil și cu o inimă uriașă. Să pot să-i fiu alături a fost un dar al sorții”, spune fostul asistent medical.

„M-am născut la Brașov, am ajuns în Ungaria cu o chemare la o înmomântare”

„M-am născut la Brașov, unde tatăl meu era preot adventist. În 1988, am reușit să vin în Ungaria cu o chemare la o înmormântare. N m-am mai întors niciodată în Transilvania“, povestea Jenő Kovács, într-un interviu pentru Nemzeti Sport.

„Aproape toate rudele mele au fost medici sau asistenți medicali, așa am vrut să lucrez în domeniul sănătății. În ciuda mai multor încercări, nu am fost acceptat la facultatea de medicină a Universității din Tg. Mureș, așa că m-am angajat ambulanțier la serviciul de salvare Aerocaritas“, explica el.

„Când am ajuns în gara Nyugati, nu aveam un loc sigur în care să stau. Din fericire pentru mine, am obținut un post la Institutul de Psihiatrie, mai cunoscut sub numele de Lipót, la secția de epilepsie. Cel mai important lucru pentru mine atunci a fost că mi-au asigurat și cazare. Câteva luni mai târziu, în toamna lui 1989, chiar înainte de revoluție, soția și cei doi copii au putut să părăsească legal România”, a mai spus Kovács.

Întâlnirea din 2000

Kovács și Puskás s-au văzut prima oară în primăvara anului 2000: „Eram de serviciu la Kútvölgyi când s-a anunțat că Ferenc Puskás se mută în spital. Soția sa, doamna Erzsébet, își vizita soțul în fiecare zi și, după ce a văzut că ne înțelegem bine, mi-a cerut să am grijă de el 24 de ore din 24”.

„Nimeni nu l-a putut comanda de-a lungul vieții. Nu puteam reuși cu el decât cu o răbdare infinită, Discutam despre ce a apărut în ziarele de sport, îl interesau mai ales știrile legate de fotbal. Ajunsesem în punctul în care nu voia să facă niciun pas, nicăieri, fără mine și mă lăsa mereu în fața lui”, rememorează.

Am avut grijă de Ferenc Puskás șase ani, l-am însoțit peste tot. Îi mulțumesc pe veci pentru faptul că am putut să cunosc lumea, să ajung în locuri elegante și să cunosc oameni minunați. Jenő Kovács:

Între cei mai mari

Cel mai mare fotbalist ungar al tuturor timpurilor, Ferenc Puskás a încetat din viată pe 17 noiembrie 2006, în spitalul Kútvölgyi din Budapesta. Avea 79 de ani.

Legendarul fotbalist, al cărui nume este purtat de stadionul național din capitala Ungariei, avea arteroscleroză și Alzheimer.

Puskás este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști ai secolului XX, fiind recunoscut, în 1995, drept cel mai mare golgheter al secolului trecut.

El a condus naționala Ungariei spre aurul olimpic in 1952 și spre finala Cupei Mondiale din 1954, pierdută în fața Germaniei. A cucerit 5 tiluri și 3 Cupe ale Campionilor cu Real Madrid.

Carte de vizită Ferenc Puská

Născut la 1 aprilie 1927, ca Ferenc Purczeld.

La 16 ani a debutat în prima ligă ungară, la Kispest. La 18 ani a debutat în naționala maghiară.

A marcat 83 de goluri în cele 84 de partide disputate pentru reprezentativa ungară.

La 34 de ani debutează în naționala Spaniei, pentru care a marcat de patru ori.

A emigrat in 1956, după Revoluția ungară. Din 1958 a jucat la Real Madrid. De patru ori golgheter al Spaniei.

A marcat peste 1.000 de goluri în cariera sa.

Ales jucătorul secolului în Ungaria.

Căsătorit 51 de ani, cu Erzsebet (n. 1932 – d. 2015). Au avut o fiică, Aniko (1952-2011).



Foto: Blikk (arhiva Ringier)

