Chestnut a stabilit recordul mondial în 2021, când a devorat 76 de hotdogi în 10 minute, și declara înainte de competiție că vrea să-și apere titlul.

Supranumit „Michael Jordan al cârnaților”, bărbatul a fost însă suspendat de organizator, Major League Eating (MLE), după ce a semnat un contract și a făcut reclamă unor hotdogi vegani produși de o companie rivală sponsorului principal al competiției.

„Am fost dezgustat să aflu din mass-media că, după 19 ani, sunt interzis. M-am antrenat intens pentru a-mi apăra titlul”, a transmis Joey, într-o postare pe X, în care a precizat că nu a făcut nimic care să încalce regulamentul.

„Din păcate, aceasta este decizia pe care o iau Nathan’s și Major League Eating și îi va priva pe fani de bucuria și distracția cu care s-au obișnuit. Fiți siguri că mă veți vedea mâncând din nou. În curând! Mi-este o foame!”, a mai spus recordmanul.

(1/3)I was gutted to learn from the media that after 19 years Im banned from the Nathan's July 4th Hot Dog Eating Contest. I love competing in that event, I love celebrating America with my fans all over this great country on the 4th and I have been training to defend my title.