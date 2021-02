Judecătoarea l-a eliberat din arest, apoi i-a dat 9 ani de închisoare. Poliția caută acum un tată care și-a bătut crunt fiica vitregă cu o bâtă de baseball

În fiecare lună, în România sunt reclamate la Protecţia Copilului peste 100 de cazuri de copii abuzaţi fizic. Copii bătuţi, torturaţi şi traumatizaţi. Şi doar în 12 dintre aceste cazuri, agresorii sunt puşi sub acuzare.



Mai multe chipuri ale Anei



Despre Ana*, profesorul ei de fizică a declarat la proces că e „una dintre cele mai bune eleve pe care le-am avut”. Fata intrase prima la liceu, terminase semestrul I al clasei a IX-a cu media 9,64, iar profesorii spun despre ea că era o elevă cuminte, care îşi vedea de carte şi mergea la olimpiade.



„Un copil de 15 ani, cu o constituție minionă, o greutate de 40 kg și o anemie secundară severă, care a fost lovit în mod repetat cu obiecte contondente apte de a cauza decesul – bâtă de baseball și un obiect liniar din aluminiu (poloboc) – loviturile fiind aplicate cu o intensitate mare, într-un număr foarte mare și în toate zonele corpului”, scrie despre Ana judecătoarea de la tribunal, în motivarea deciziei sale.



„Are inteligență peste medie”, spun despre Ana cei din comisia medico-legală care au expertizat-o.



La Curtea de Apel Târgu Mureş, judecătorii au văzut-o pe Ana din pozele făcute de poliţie a doua zi după agresiune. Sunt „fotografii cu puternic impact emoțional”, notează magistraţii, care, de-a lungul carierei lor, au văzut multe imagini atroce ale sălbăticiei umane. „Întregul corp al minorei”, scriu judecătorii, „este acoperit cu răni și vânătăi în diferite stadii, iar brațele îi sunt tumefiate”.



Medic: „A lovit-o de mii de ori”



Duminică, 18 februarie 2018, la ora 23.29, Ana a sunat la 112. Plângea şi spunea că e „abuzată de tatăl vitreg”, care o bate. Poliţiştii de la postul din comună au mers imediat la adresă şi, văzând-o pe fată, au chemat urgent o salvare.



Fata de 15 ani era în stare extrem de gravă şi, imediat după ce a ajuns la spital, a intrat în comă. A stat 11 zile la reanimare, „pacient critic”, şi a fost operată de trei ori.



„A lovit-o de mii de ori. Ea s-a apărat, a pus braţele în dreptul capului şi i-au fost, pur și simplu, zdrobite. În toată cariera mea nu am mai văzut asemenea leziuni la un copil”, i-a mărturisit unul dintre medici tatălui biologic al Anei.



Când s-a trezit din comă, fata le-a spus poliţiştilor că tatăl vitreg a lovit-o cu o bâtă de baseball și un poloboc şi că nu era prima oară când el o bătea.



Eugen Sebestyen David, cel acuzat de Ana, a susţinut că fata l-a provocat: i-ar fi spus că-l iubește și că dorește să întrețină relații sexuale cu el. „Am luat o bâtă de baseball și, din cauza furiei, nu m-am uitat unde dau”, le-a explicat poliţiştilor, în acea seară, bărbatul de 58 de ani. A fost reţinut la 19 februarie 2018 şi apoi arestat preventiv.



Terorizată şi exploatată prin muncă



Sebestyen David a intrat în viaţa Anei când ea avea 2 ani. Atunci, după ce părinţii ei s-au despărţit, fetiţa a rămas în grija mamei şi a noului ei iubit. David lucra ca artificier de mină şi curând a devenit tatăl vitreg al Anei. După ce el s-a pensionat pe caz de boală, s-au mutat cu toţii într-un alt judeţ din Transilvania, apoi a venit pe lume Ilinca*, sora mai mică a Anei.



Când fiica lui vitregă a început şcoala, David şi-a concentrat toată energia asupra ei. Ana învăţa bine, dar el era extrem de exigent şi de autoritar, iar atunci când se întâmpla ca fata să ia o notă mică, o pedepsea aspru şi o amenința că n-o mai primește acasă.



„Cam de la 14 ani, a început să-mi aplice corecții fizice sau bătăi mai grave”, a declarat Ana în faţa instanţei. După ce a intrat la liceu, s-a dezlănţuit iadul; în aceeaşi perioadă, mama ei a plecat la muncă în Germania, iar ea şi Ilinca au rămas în grija lui David.



Locuiau într-un sat mic din Câmpia Transilvaniei, iar Ana era nevoită să se trezească dis-de-dimineaţă pentru a hrăni animalele. Vecinii spun despre ea că era cel mai muncit copil din sat: aducea apă de la fântână, în găleți de 10 litri, spăla rufe, căra cu roaba lemne şi baloţi şi era trimisă cu caprele pe câmp.



Când părinţii ei au renovat casa, Ana a fost nevoită să muncească cot la cot cu ei, deşi era o mână de copil. Ea a povestit instanţei cum ridica sacii cu materiale de construcție, cum turna beton şi punea rigips pe pereți.



Vânătăile de sub mânecile lungi



În timpul şcolii, fata locuia la internat, iar tatăl vitreg o suna de două-trei ori pe zi, ca să o verifice. În weekend, ea mergea acasă şi se întorcea la şcoală luni dimineaţa, când, spun colegii și profesorii, era atât de obosită, că adormea la ore.



Mâinile ei erau muncite şi pline de zgârieturi, iar fata purta mereu bluze cu mânecă lungă sau cu guler pe gât. Dar colegele din camera de internat au observat că, după ce venea de acasă, Ana avea vânătăi pe corp.



În decembrie 2017, fata a venit la şcoală cu mâna dreaptă bandajată şi le-a spus tuturor că a căzut din pod. Săptămânile treceau şi braţul ei nu se vindeca, iar într-o zi, după ce diriginta a observat că mâna fetei e umflată și vineţie, colegii de clasă au mers cu ea la spital.



Medicii nu au chemat poliţia



Era 30 ianuarie 2018. La radiografie, s-a văzut că e o fractură veche de o lună şi, cum fata avea şi vânătăi pe corp, medicii au bănuit imediat că ea a fost bătută. Au început să-i pună întrebări, dar Ana le repeta că a căzut singură din pod, iar tatăl vitreg i-a pus apoi mâna într-o atelă.



Fractura pe care o avea Ana, de ulnă, „este, din punct de vedere medical, o leziune de apărare”, subliniază procurorii, în rechizitoriu. Dar medicii s-au mulţumit cu răspunsurile Anei, i-au pus braţul în ghips şi au lăsat-o să plece, fără să mai cheme poliţia.



Conform statisticilor publicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în perioada 2010-2019 au fost sesizate 11.831 de cazuri de copii abuzaţi fizic. Şi doar 1.440 de agresori au fost puşi sub acuzare.



După ce agresorul ei a fost trimis în judecată, Ana a declarat instanţei că, în decembrie, tatăl vitreg a lovit-o cu bâta de baseball şi i-a rupt braţul cu care ea îşi proteja capul. Pe urmă, ambii părinţi i-au cerut să nu meargă la doctor și să nu spună nimănui că are mâna ruptă.



Mama, martoră la bătaie



Acea bătaie din decembrie a fost doar preambulul violenţelor ce au urmat. Mama Anei a declarat la proces că, în acea seară de 18 februarie 2018, ea era în Germania şi vorbea, prin apel video, cu soțul ei, Sebestyen David, și cu cele două fiice. La un moment dat, i-a văzut cum au plecat într-o altă cameră și a început să-l audă pe soţ cum înjură. Ana țipa, iar fiica de 9 ani striga: „Tati, tati, oprește-te!”, „Tati, nu mai da în ea”.



La scurt timp, în raza video a apărut Ilinca. Era speriată şi îi zicea că tatăl o bate pe Ana. „Mergi repede și fă ceva, ca să-l opreşti”, i-a strigat mama. Fetiţa a plecat, dar s-a întors în scurt timp, spunându-i, disperată: „Nu pot să-l opresc!”.



Vecinul din curtea de alături a auzit în acea seară ţipetele Anei, dar şi pe tatăl ei vitreg care îi striga: „Te omor!”.



„Nu știu cât a durat agresiunea, dar mi s-a părut o veșnicie”, a declarat mama Anei, în instanţă. „După o vreme, s-a făcut liniște. Am rugat-o pe fetiţa cea mică să mi-l dea pe soț, ca să vorbesc cu el, și ea i-a dus tableta. L-am auzit cum îi striga Anei: «E bine ce ai făcut? Praful o să se aleagă de familia asta. Spune-i lu maică-ta ce-ai făcut». Ana era plină de sânge și repeta întruna: «Iartă-mă, iartă-mă», iar soţul îi zicea să-mi spună ce a făcut”.



Agresorul: „Fata era îndrăgostită de mine”



După ce Sebestyen David a fost arestat, mama Anei s-a transformat în avocatul lui. Fiica ei a declarat tot timpul că, în acea seară, a fost bătută de tatăl ei vitreg care „era nervos şi supărat, pentru că am fost obraznică şi, în acea zi, nu am adus destul de repede apă de la fântână, pentru a spăla rufele, iar apoi nu am făcut patul destul de repede”.



Ea a mai spus că tatăl vitreg le bătea pe ea, dar și pe mama ei, de mai mulți ani. Pe soţia lui era gelos, iar pe fata vitregă se enerva pentru că „nu îi convenea că nu fac treabă în casă. Eram leneșă”, se autoînvinovăţeşte Ana.



Tatăl vitreg, soţia lui şi doi prieteni de familie de-ai lor au declarat însă la proces că, în acea seară, în timpul discuţiei online, Ana ar fi spus că le urăște pe mama ei şi pe sora cea mică, pentru că e îndrăgostită de tatăl ei vitreg şi, din cauza lor, nu poate fi împreună cu el. „Nu era prima oară când spunea asta”, au susţinut martorii.



Sebestyen David a mai declarat că Ana e „un copil-problemă şi încă de la vârsta de 10 ani mi-a spus că mă iubește și că vrea să întrețină relații sexuale cu mine”.



Judecătorii l-au crezut pe tatăl vitreg



Deşi pare neverosimil ca o fată de 15 ani să facă o pasiune pentru un bărbat de 58 de ani care o bătea crunt şi o teroriza, judecătorii au luat de bună această versiune.



„Minora era îndrăgostită într-un mod nefiresc și îi făcea avansuri sexuale”, scrie judecătoarea Emanuela Hurdugaci, în motivarea deciziei sale.



Magistratul crede că Ana „ascunde motivul real al agresiunii” şi susţine că „e ilogic să credem că doar aceste împrejurări, descrise diferit de persoana vătămată, ar fi putut declanșa o asemenea reacție în lanț din partea inculpatului, astfel că înclinăm să dăm dreptate acestuia, soției sale și fiicei naturale, singurii care au asistat direct sau indirect la cele întâmplate”.



Şi judecătorii de la Curtea de Apel Târgu Mureş, Ioan Gârbuleţ şi Andreea Sescu, au considerat veridică explicaţia tatălui vitreg, subliniind că el, un om „trecut de prima tinerețe”, a avut o reacție „de o ferocitate ieșită din comun, la niște vorbe ale unei minore care pot fi puse pe seama imaturității vârstei”.



La proces, David şi soţia lui au susţinut că Ana ar fi avut probleme mintale şi anumite curiozități legate de sex, de la o vârstă foarte fragedă. Dar expertiza medico-legală psihiatrică ce i-a fost efectuată fetei nu a descoperit nicio problemă de acest gen. În raport se spune doar că Ana suferă de tulburare de stres posttraumatic cronic şi prezintă un comportament specific copilului abuzat.



Autorul a fost dat în urmărire generală. Fotografie de pe site-ul Poliției Române

Coleric la proces, a fost pus în libertate



La 14 mai 2018, Sebestyen David a fost trimis în judecată, pentru tentativă de omor calificat şi rele tratamente aplicate minorului. Procesul pe fond a durat aproape 2 ani, timp în care David „a dat dovadă de un comportament coleric, extrem de impulsiv, autoritar, incontrolabil, chiar și față de instanță, în ciuda avertizărilor repetate”, spune judecătoarea Hurdugaci, în motivarea deciziei sale.



El, dar şi mama Anei, prezentă în sala de judecată, „au hărțuit martorii” şi „s-au folosit de orice tertip pentru a ataca persoana vătămată și chiar instanța, de câte ori se considerau nedreptățiți sau în dezavantaj”, precizează magistratul.



Dar la 8 mai 2019, judecătoarea Hurdugaci a fost de acord ca David să iasă din arestul preventiv şi să fie pus sub control judiciar. În octombrie 2019, el a cerut recuzarea ei şi solicitarea i-a fost respinsă. O lună mai târziu, aceeaşi judecătoare a dispus şi revocarea controlului judiciar. David era liber, absolvit de orice fel de obligaţii.



A cerut o pedeapsă cu suspendare



La 29 iunie 2020, instanţa l-a condamnat la 9 ani și 4 luni de închisoare. Judecătoarea spune că s-a orientat spre „pedepse îndreptate înspre minimul special”, ţinând cont, printre altele, şi de faptul că, atunci când a comis tentativa de omor, Sebestyen David „se afla într-o stare psihică marcată de declarația de dragoste a fiicei vitrege”, „ce i-a diminuat, într-un fel, capacitatea de autoreflecție”.



Şi procurorii, dar şi David au făcut apel. Parchetul cerea majorarea pedepsei, iar agresorul voia să se reţină că „a fost provocat” de fata de 15 ani şi solicita să fie condamnat cu suspendare, motivând că e bolnav, iar o încarcerare în penitenciar i-ar provoca decesul.



Procesul în apel a început în august 2020, dar David n-a mai venit la niciun termen. La 9 februarie 2021, Curtea de Apel Târgu Mureş a dat verdictul final şi i-a menţinut condamnarea, însă agresorul era plecat de mult din ţară. După emiterea mandatului de executare a pedepsei, Poliţia Română l-a dat în urmărire generală.



Ana a mers mai departe



În primăvara lui 2018, când era încă în spital, Ana a fost abandonată de mama ei. Femeia i-a predat fostului ei soţ custodia fetei şi un rucsac cu câteva lucruri ale ei, apoi s-a întors în Germania.



După ce s-a externat, Ana a stat o vreme în plasament, apoi s-a mutat cu tatăl ei natural, într-o altă zonă a ţării. Fata a rămas mutilată, în urma bătăilor primite; are cicatrici şi un defect fizic vizibil.



Pentru a se putea recupera, adolescenta şi-a întrerupt studiile. În anul următor însă, a revenit în forţă şi a luat premiul I pe judeţ la un important concurs de matematică.



La proces, procurorii au cerut ca Ana să primească 150.000 de euro – daune morale de la Sebestyen David. Instanţa de fond a admis jumătate din sumă, iar cea de apel a redus daunele la 55.000 euro, „contravaloarea unui apartament de 2 camere în Târgu Mureş, la data pronunțării prezentei hotărâri”, au motivat judecătorii, adăugând că „este o satisfacție justă și echitabilă pentru suferințele la care a fost supusă”.



Astăzi, la 3 ani de la tentativa lui de omor asupra Anei, Sebestyen David e liber. A plecat din ţară cu autoturismul Mercedes, singurul bun pe care îi fusese pus sechestru asigurător, pentru despăgubirea Anei.



*Numele au fost schimbate, pentru a proteja identitatea reală a victimei.



Citeşte şi:

Granițele pandemiei. Copiii rămași singuri acasă: „Ei nu apreciază neapărat ce le trimit părinții și nici nu înțeleg plecarea lor”

Decizie finală în cazul morții lui Patrick Ekeng: medicul care trebuia să-l resusciteze, închisoare cu suspendare. Ce daune primește familia

Reacția medicului acuzat de părinți că a pus strâmb mâna fetiței de trei ani și nu le-a spus: „Meseria o fac ca la carte, și mai bine un pic”

PARTENERI - GSP.RO Dan Puric: „Am vrut să ajut o fată oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și l-am sunat. «Băi Gigi, te rog din suflet»” Reacția lui Becali

Playtech.ro Când se termină pandemia, de fapt. Bill Gates a făcut marele anunț: 'Lucrurile vor reveni la normal'

Observatornews.ro O studentă din Rusia a fost torturată ore întregi, apoi ucisă de fostul iubit. Poliția a ignorat apelurile vecinilor

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2021. Săgetătorii ar fi bine să își măsoare cuvintele și să abordeze inteligent situațiile

Știrileprotv.ro Cea mai nouă teorie a conspirației din SUA: Zăpada din Texas nu este reală. Experimentele bizare prin care oamenii au încercat să demonstreze teoria

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Cum să vinzi și să cumperi în siguranță pe OLX (Publicitate)