Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, cunoscuți pentru relația lor tumultuoasă, au ajuns din nou în atenția publicului, de această dată din cauza unui conflict care a necesitat intervenția poliției. Cei doi, care în trecut s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, păreau să-și trăiască povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, evenimentele recente indică faptul că lucrurile nu sunt deloc liniștite între ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Ce spun oamenii legii despre scandal

Potrivit unui comunicat oficial al poliției, Gabi Bădălău ar fi sunat la 112 în urma unei dispute cu Bianca Drăgușanu. Afaceristul a reclamat că aceasta l-ar fi amenințat cu un spray iritant. Incidentul a avut loc la domiciliul lui Gabi Bădălău, iar poliția a intervenit pentru a calma situația.

„La data de 20 noiembrie a.c., în jurul orei 18:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către un bărbat cu privire la faptul că, prietenul său care locuiește într-un apartament din șoseaua Pipera- Tunari, a fost amenințat cu un spray de către concubina sa.

Recomandări Browserul Google Chrome valorează 20 de miliarde de dolari. Gigantul american ar putea fi forțat de justiție să îl vândă

La fața locului, polițiștii au relaționat atât cu apelantul, cât și cu cei doi concubini, iar din primele verificări a rezultat faptul că, între aceștia din urmă, ar fi avut loc mai multe discuții contradictorii, iar în urma escaladării acestora, femeia, în vârstă de 42 de ani, l-ar fi amenințat pe concubinul său, în vârstă de 37 de ani, cu un ciob de sticlă.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, în cauză rezultând risc iminent, însă bărbatul respectiv a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cele două persoane nu au necesitat îngrijiri medicale.

Polițiști orașului Voluntari s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Până la acest moment, niciunul dintre cei 2 concubini nu a formulat plângere penală prealabilă”, se arată în comunicatul transmis de oamenii legii, potrivit spynews.ro.

Deși cuplul părea să fi găsit un echilibru, alegând discreția în relația lor, acest episod tensionat ridică din nou întrebări despre viitorul poveștii lor de iubire.

Cum l-a prins Bianca Drăgușanu pe Gabi Bădălău că o înșela

Invitată recent în podcastul lui Bursucu, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre viața ei sentimentală și despre momentele dificile prin care a trecut alături de Gabi Bădălău. Vedeta a recunoscut că a fost înșelată de mai multe ori de partenerul său, dar a subliniat că între ei există încă o legătură puternică.

Recomandări Nicolae Ciucă, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Mă scoate din sărite șmecheria” | EXCLUSIV

„Nu o dată, de mai multe ori!”, a spus Bianca, referindu-se la infidelitățile lui Gabi Bădălău. Aceasta a relatat unul dintre momentele delicate prin care a trecut, când l-a prins pe iubitul ei înșelând-o. Deși a fost o situație dureroasă, Bianca a vorbit cu umor și ironie despre această experiență.

„Era în deplasare peste drum, că s-a dus în apropiere. Am așteptat să se termine ce începuse…”, a glumit Bianca. „Am trecut, la un moment dat, când eram eu adolescentă, acum un an-doi, printr-o situație în care, peste drum, la niște vecine, mi-am uitat iubitul acolo și m-am dus să-l recuperez. Am stat la ușă până s-a terminat «tenisul» și, după ce a terminat «tenisul», l-am luat acasă să facem… «tenis»”, a spus ea râzând.

Bianca Drăgușanu a continuat să povestească și a declarat că Gabi Bădălău a fost cel care i-a recunoscut la un moment dat o parte din greșelile făcute.

„Hai să-ți explic, există mai multe situații… Situații în care vrei să te lași prins, situații în care poți să faci și să nu te știe nici vântu nici pământu, și situații pe care le faci la vedere, care oricum nu sunt ceea ce par – te afișezi, defilezi fără să se întâmple absolut nimic. Eu le-am trăit pe toate. Eu le-am trăit pe toate. Și cu afișatul, și cu prinsul și cu neprinsul, că m-a și înșelat fără să-mi dau seama. Nu s-a întâmplat decât o dată sau de două ori, că după aia mi-a zis singur fără ca eu să-l întreb.

Recomandări Milionarul Dorel Tamaș, urmărit internațional timp de 13 ani, a scăpat de închisoare prin prescriere. Unde s-ar fi ascuns în acest timp

Adică… «Mai știi tu atunci când eram noi în parcare la Mariott și tu ai venit și ai zis arată-mi telefonul și eu am luat-o la fugă? Păi știi de ce-am luat-o la fugă?» Fix în momentul ăla îi scria aia cu care plecase, cu care fusese. Asta cum o numești? (…) El mi-a povestit după un an, că cică s-a prescris, și din nou m-au luat nervii. Eram noi într-un moment liniștit al nostru și mergeam spre munte în mașină și, na, două ore jumate trei, cât a durat drumul, povesteam chestii și-mi zice – «Aaaa, mai știi tu atunci când am luat-o eu la fugă prin parcare și… Eu deja mă înverzisem la față, eram transformată. Zic: «Serios?» «Și mai știi tu când mi-ai cerut telefonul și mi-ai zis arată-mi cine-ți scrie iubire? Păi fix aia se-ntâmpla»”, a povestit Bianca.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News