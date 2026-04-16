Spor de stres, un sfert din salariu, pentru judecătorii CCR

Potrivit informațiilor oficiale, un judecător CCR are un salariu de bază de peste 47.000 de lei (9.232 de euro). Pe lângă acesta, veniturile sunt completate de mai multe sporuri:

spor de „stres / supărare” – aproximativ 11.768 de lei (circa 2.300 de euro)

– aproximativ 11.768 de lei (circa 2.300 de euro) spor de confidențialitate – aproximativ 2.354 de lei (circa 500 de euro)

spor de condiții grele de muncă – 300 de lei

spor de doctorat – 500 de lei

Mai exact, sporul pentru „risc și suprasolicitare neuropsihică” este de 25% din salariu și este primit de aproape toți angajații de la CCR. De exemplu, un consilier specialist IT primește un astfel de spor în valoare de 5.169 de lei (puțin peste 1.000 de euro) și are un salariu de 20.674 de lei. La acest salariu se adaugă și sporul de confidențialitate, de 1.034 de lei.

Aceste sporuri se aplică și în cazul grefierilor, unde sporul de stres ajunge și la 3.380 de lei, potrivit documentelor de pe site-ul instituției, consultate de Libertatea.

În total, veniturile lunare ale judecătorilor pot depăși semnificativ pragul salariului de bază, în funcție de sporurile acordate.

Instituția nu aplică măsuri de austeritate, iar judecătorii și-au păstrat atât salariile, cât și beneficiile la nivelul stabilit anterior.

În plus, judecătorii CCR nu sunt afectați de reducerea pensiilor speciale, deși Curtea a validat măsura la nivel general.

Asta, deși Guvernul anunța anul trecut un deficit bugetar de 121,77 miliarde de lei.

Pensii speciale de zeci de mii de lei lunar

O parte dintre judecătorii CCR cumulează salariul cu pensii speciale consistente. Mai exact:

Cristian Deliorga – aproximativ 68.700 de lei lunar

Bogdan Licu – aproximativ 32.000 de lei lunar

Gheorghe Stan – aproximativ 30.000 de lei lunar

Mihaela Ciochină – aproximativ 34.000 de lei lunar

Și președinta CCR, Simina Tănăsescu, beneficiază de pensie specială, aceasta pensionându-se la scurt timp după numirea în funcție.

De asemenea, Csaba Asztalos, fost președinte al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a depus cerere de pensionare imediat după învestirea în funcție, în 2025.

Doar trei judecători CCR nu beneficiază în prezent de pensie specială cumulată cu salariul: Mihai Busuioc, Dacian Dragoș și Iuliana Scântei.

Primii doi nu au încă vechimea necesară, iar Iuliana Scântei nu a solicitat pensionarea, deși îndeplinește condițiile legale.

Datele publicate confirmă că veniturile din cadrul CCR rămân la un nivel ridicat, în ciuda discuțiilor publice privind reducerea cheltuielilor bugetare.

