Spor de stres, un sfert din salariu, pentru judecătorii CCR

Potrivit informațiilor oficiale, un judecător CCR are un salariu de bază de peste 47.000 de lei (9.232 de euro). Pe lângă acesta, veniturile sunt completate de mai multe sporuri:

  • spor de „stres / supărare” – aproximativ 11.768 de lei (circa 2.300 de euro)
  • spor de confidențialitate – aproximativ 2.354 de lei (circa 500 de euro)
  • spor de condiții grele de muncă – 300 de lei
  • spor de doctorat – 500 de lei

Mai exact, sporul pentru „risc și suprasolicitare neuropsihică” este de 25% din salariu și este primit de aproape toți angajații de la CCR. De exemplu, un consilier specialist IT primește un astfel de spor în valoare de 5.169 de lei (puțin peste 1.000 de euro) și are un salariu de 20.674 de lei. La acest salariu se adaugă și sporul de confidențialitate, de 1.034 de lei.

Aceste sporuri se aplică și în cazul grefierilor, unde sporul de stres ajunge și la 3.380 de lei, potrivit documentelor de pe site-ul instituției, consultate de Libertatea.

În total, veniturile lunare ale judecătorilor pot depăși semnificativ pragul salariului de bază, în funcție de sporurile acordate.

Instituția nu aplică măsuri de austeritate, iar judecătorii și-au păstrat atât salariile, cât și beneficiile la nivelul stabilit anterior.

În plus, judecătorii CCR nu sunt afectați de reducerea pensiilor speciale, deși Curtea a validat măsura la nivel general.

Asta, deși Guvernul anunța anul trecut un deficit bugetar de  121,77 miliarde de lei.

Pensii speciale de zeci de mii de lei lunar

O parte dintre judecătorii CCR cumulează salariul cu pensii speciale consistente. Mai exact:

  • Cristian Deliorga – aproximativ 68.700 de lei lunar
  • Bogdan Licu – aproximativ 32.000 de lei lunar
  • Gheorghe Stan – aproximativ 30.000 de lei lunar
  • Mihaela Ciochină – aproximativ 34.000 de lei lunar

Și președinta CCR, Simina Tănăsescu, beneficiază de pensie specială, aceasta pensionându-se la scurt timp după numirea în funcție.

De asemenea, Csaba Asztalos, fost președinte al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a depus cerere de pensionare imediat după învestirea în funcție, în 2025.

Doar trei judecători CCR nu beneficiază în prezent de pensie specială cumulată cu salariul: Mihai Busuioc, Dacian Dragoș și Iuliana Scântei.

Primii doi nu au încă vechimea necesară, iar Iuliana Scântei nu a solicitat pensionarea, deși îndeplinește condițiile legale.

Datele publicate confirmă că veniturile din cadrul CCR rămân la un nivel ridicat, în ciuda discuțiilor publice privind reducerea cheltuielilor bugetare.

Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Transformare fizică incredibilă a fostului internațional coechipier cu Mutu! » „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Transformare fizică incredibilă a fostului internațional coechipier cu Mutu! » „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Zbor TAROM cu peripeții, între Amsterdam și București. Starea de urgență, declanșată din cauza unui pilot „incapacitat” de o soluție contra țânțarilor
Zbor TAROM cu peripeții, între Amsterdam și București. Starea de urgență, declanșată din cauza unui pilot „incapacitat” de o soluție contra țânțarilor
Un român a trebuit să plătească 3.200 de euro pe aeroportul din Stuttgart ca să fie lăsat să se îmbarce în zborul spre București, deși avea bilet de avion
Un român a trebuit să plătească 3.200 de euro pe aeroportul din Stuttgart ca să fie lăsat să se îmbarce în zborul spre București, deși avea bilet de avion
Orașul secret al bogaților eliminat de pe Google Maps și păzit ca o fortăreață. Fiecare intrare este marcată cu „accesul interzis”
Orașul secret al bogaților eliminat de pe Google Maps și păzit ca o fortăreață. Fiecare intrare este marcată cu „accesul interzis”
43 de ani de la victoria istorică a lui Mircea Lucescu în fața campioanei mondiale Italia: „Știam până și mâncarea și vitaminizarea italienilor”
43 de ani de la victoria istorică a lui Mircea Lucescu în fața campioanei mondiale Italia: „Știam până și mâncarea și vitaminizarea italienilor”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Ce au spus Ilinca Vandici și Teo Trandafir după ce Mihaela Rădulescu a fost umilită de familia lui Felix Baumgartner: „Pui bodyguarzi la ușă”
Ce au spus Ilinca Vandici și Teo Trandafir după ce Mihaela Rădulescu a fost umilită de familia lui Felix Baumgartner: „Pui bodyguarzi la ușă”
5 știri by Libertatea – Monden. L-a bătut sau nu Gabi Tamaș pe Aris Eram. Cu ce blondă a plecat Valentin Sanfira în Thailanda
5 știri by Libertatea – Monden. L-a bătut sau nu Gabi Tamaș pe Aris Eram. Cu ce blondă a plecat Valentin Sanfira în Thailanda
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile 
Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile 
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Trump, avertisment șocant către Europa
Trump, avertisment șocant către Europa
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Copii terorizați și umiliți de educatoare, într-o grădiniță din Craiova: „Vreau la mama”
Copii terorizați și umiliți de educatoare, într-o grădiniță din Craiova: „Vreau la mama”

Simina Tănăsescu, despre judecătorii CCR desemnați de PSD care au ieșit din sală când se vota legea pensiilor speciale: „Nu există nici o ruptură”
Simina Tănăsescu, despre judecătorii CCR desemnați de PSD care au ieșit din sală când se vota legea pensiilor speciale: „Nu există nici o ruptură”
Șefa CCR explică de ce au fost anulate alegerile din 2024, la un an și jumătate distanță de la decizia Curții: „Trei motive ancorate în Constituție”
Șefa CCR explică de ce au fost anulate alegerile din 2024, la un an și jumătate distanță de la decizia Curții: „Trei motive ancorate în Constituție”
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi