În primele 11 luni ale anului 2025, veniturile bugetului general au fost de 591,91 miliarde de lei, cu 13% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ca procent din PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, datorită atât veniturilor din taxe și impozite, cât și fondurilor primite de la Uniunea Europeană.

Cheltuielile bugetului au fost de 713,68 miliarde de lei, în creștere cu 9,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca procent din PIB, acestea au urcat de la 36,93% în 2024 la 37,52% în 2025, adică cu 0,59 puncte procentuale. Ritmul de creștere al cheltuielilor raportate la PIB a fost mai mic decât anul trecut, ceea ce arată că expansiunea cheltuielilor publice se încetinește.



În primele 11 luni, încasările nete din TVA au fost de 120,59 miliarde de lei, în creștere cu 11,1% față de anul trecut, chiar dacă s-a rambursat cu 7,3% mai mult TVA. Din august, încasările brute din TVA au crescut mai rapid, ca urmare a modificării cotelor de TVA prin Legea nr. 141/2025.

„Veniturile nefiscale au însumat 50,43 mld. lei, în creștere cu 8,6%, evoluție susținută de vărsămintele din veniturile nete ale Băncii Naționale a României și de veniturile din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, a mai transmis Ministerul Finanțelor.





