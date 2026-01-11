Această majorare este justificată prin actualizarea bazei de impozitare, eliminarea reducerilor pentru vechime și tipul clădirii, dar și prin posibilitatea autorităților locale de a majora cotele de impozitare.

De ce este necesară reforma impozitării proprietăților

  • Potrivit Guvernului, reforma impozitării proprietăților era imperativă pentru a alinia România la standardele europene. În prezent, ponderea veniturilor din impozitarea proprietăților în PIB este de doar 0,55%, comparativ cu media de 1,85% din Uniunea Europeană.
  • Mai mult, existau diferențe semnificative între impozitele locale, care nu reflectau valoarea de piață a locuințelor pentru persoanele fizice, iar încasările erau, de asemenea, deficitare.
  • Aproximativ o treime dintre impozite nu erau colectate, generând pierderi de venituri pentru autoritățile locale și amplificând inechitățile între contribuabili, conform sursei menționate.

Măsuri tranzitorii până în 2027

Reforma impozitării proprietăților este una tranzitorie, urmând ca, până la 1 ianuarie 2027, să fie implementat un sistem automat de evaluare a proprietăților.

Acest sistem va permite impozitarea la valoarea de piață și pentru persoanele fizice, conform angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Este prevăzută și în angajamentul asumat de Guvernul României în decembrie 2024, aprobat în ianuarie 2025 de către Comisia Europeană”, se mai precizează în comunicatul executivului.

Guvernul a explicat că măsurile fac parte dintr-un efort mai larg de a reduce deficitul bugetar și de a îmbunătăți performanța administrației publice locale.

„Nu mai puteam continua în felul acesta”, subliniază executivul în contextul pierderilor de venituri și al dezechilibrelor bugetare acumulate.

„Lipsa asumării răspunderii a pus în pericol atragerea de către România a fondurilor europene, amânarea încasării unor sume importante din PNRR (cererile de plată 4 și 5 – între 300 și 500 milioane de euro) și a agravat lipsa de performanță în administrația locală și acumularea unor dezechilibre bugetare”, mai precizează reprezentanții executivului.

Guvernul: Noile impozite vor crește veniturile cu 3,7 miliarde lei în 2026

Se estimează că noile impozite vor crește veniturile cu 3,7 miliarde lei în 2026, ceea ce reprezintă o creștere de peste 30% față de anul 2025.

Din această sumă, aproximativ 1,42 miliarde lei vor proveni din impozitarea clădirilor, 1,09 miliarde lei din terenuri și 1,18 miliarde lei din autoturisme și alte mijloace de transport.

Fondurile colectate vor rămâne la bugetele locale, pentru a compensa reducerea transferurilor de la bugetul de stat, afectat de deficitul bugetar actual, mai spune guvernul.

Schimbări majore în impozitarea clădirilor și terenurilor

  • Actualizarea bazei de impozitare

Valoarea impozabilă este majorată cu aproximativ 70%, ajungând la 2.677 lei/mp (535 euro/mp).
Aceasta reflectă costul mediu național de construire pentru o locuință cu finisaje standard și este considerată o valoare intermediară până la adoptarea impozitării la valoarea de piață în 2027.

  • Eliminarea reducerilor

Reducerile și scutirile anterioare pentru vechimea clădirii și tipul acesteia au fost eliminate. De exemplu, reduceri de până la 50% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani sau de 30% pentru cele cu o vechime între 50-100 de ani nu mai sunt aplicabile. Nici reducerea de 10% pentru clădirile care au 30-50 de ani nu mai este valabilă.

„Plus reducerea suplimentară de 0,10 a coeficientului pentru blocuri mari (cu regim de înălțime mai mare de 3 etaje și peste 8 apartamente). Practic, o clădire care anterior beneficia de reduceri cumulate importante ajunge să fie impozitată la o bază mult mai apropiată de valoarea standard, ceea ce explică o creștere peste nivelul mediu de ~70%”, anunță guvernul.

  • Rolul autorităților locale

Autoritățile locale au acum competența de a stabili cotele de impozitare, care nu pot fi mai mici decât cele din anul 2025.

„De asemenea, s-a dat posibilitatea ca și Consiliul local / CGMB să poată majora impozitele și taxele locale până la +100% (în loc de 50%), pe baza unor criterii clare (economice, sociale, urbanistice etc.), aspect care, de asemenea, poate conduce la creşterea nivelului impozitului”, mai anunță guvernul.

Consiliile locale au, de asemenea, posibilitatea de a majora impozitele și taxele locale până la 100% față de valorile anterioare, pe baza unor criterii precum cele economice, sociale sau urbanistice.

„Majorarea medie estimată a impozitelor pe proprietate este de 70%-80% însă, în situații punctuale pot apărea diferențe. Creșterea impozitului poate depăși nivelul mediu de aproximativ 70% (de majorare a bazei impozabile) ca urmare a efectului cumulativ dintre eliminarea reducerilor pentru vechime și tipul clădirii, actualizarea bazei de impozitare și majorarea cotei de impozitare de către UAT, în special acolo unde cota era anterior stabilită la nivel minim”, a mai transmis guvernul.

Impozitarea mașinilor, adaptată la standardele de mediu

Pentru autoturisme, sistemul de impozitare rămâne bazat pe capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracțiuni de 200 cm³. Însă, în cadrul reformei fiscale, valorile aplicabile fiecărei fracțiuni au fost diferențiate în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului.

Mașinile mai vechi, încadrate în norme Euro inferioare, vor suporta impozite mai mari, iar cele conforme cu standarde Euro recente vor beneficia de reduceri sau creșteri mai mici. Această măsură urmărește să stimuleze trecerea la automobile mai puțin poluante și să susțină angajamentele de mediu asumate de România prin PNRR.

În cazul mașinilor hibride, comentariile Comisiei Europene au clarificat că o simplă clasificare drept „hibrid” nu este suficientă pentru scutiri de taxe. Vehiculele hibride trebuie să emită mai puțin de 50 g/km CO₂ pentru a beneficia de avantaje fiscale.

Probleme la nivel local și măsuri de remediere

Implementarea noilor măsuri a fost marcată de dificultăți. Din cauza termenelor scurte pentru aplicarea noii legislații, autoritățile locale au întâmpinat probleme tehnice și administrative.

Printre acestea se numără erori în calculul deciziilor de impunere și dificultăți legate de utilizarea platformei ghișeul.ro.

Guvernul precizează că lucrează în prezent la remedierea acestor probleme, pentru a asigura o implementare eficientă a reformei fiscale.

Taxele și impozitele, majorate din 2026

Noile taxe și impozite, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduc majorări semnificative atât pentru românii persoane fizice, cât și pentru companii.

Românii vor plăti impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe și terenuri, în conformitate cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Totodată, impozitul pentru autoturisme a fost majorat și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, anterior scutite de taxe.

O altă schimbare notabilă este introducerea normei de poluare ca factor de calcul al impozitului auto, aplicându-se principiul „poluatorul plătește”.

Taxele vor varia în funcție de gruparea cilindrică și norma de poluare, iar consiliile locale pot ajusta valorile față de baza națională, ceea ce înseamnă că impozitele vor diferi de la județ la județ.

Impozit redus cu 10%, dacă e plătit până pe 31 martie

Reamintim că românii care își achită integral taxele și impozitele locale în avans, până pe 31 martie, vor beneficia și în 2026 de o reducere de 10%.

În ultimii ani, plata s-a simplificat considerabil, după ce numeroase primării au implementat soluții digitale.

Pentru a plăti online, persoanele fizice din România trebuie să își creeze un cont pe ghișeul.ro.

