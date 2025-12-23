Cele mai mari creșteri se înregistrează la impozitele pe clădiri, unde majorările sunt aproape duble față de 2025, iar la solicitarea hotelierilor se va implementa și taxa turistică de 10 lei/noapte.

Cresc semnificativ impozitele pentru clădiri în București

Proiectul referitor la taxele și impozitele locale din București a ținut cont de o rată anuală a inflației de 5,6%.

Astfel, valoarea impozabilă pentru clădirile cu structuri din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă, care dispun de instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire, va crește la 2.677 lei pe metru pătrat începând din 2026.

Creșterea este semnificativă, având în vedere că pentru acest an impozitul a fost de 1.492 lei/mp. Un calcul simplu, arată o majorare de 79,4%, deci impozitul aproape se dublează.

Pentru clădirile similare, dar fără aceste instalații, valoarea impozabilă a fost stabilită la 1.606 lei/mp.

În cazul clădirilor cu pereți din lemn, valoarea impozabilă pentru anul 2026 va fi de 803 lei/mp, o creștere semnificativă față de 447 lei/mp în acest an.

Și aici, majorarea este de 79,6%. Această scumpire va fi resimțită direct de locuitorii din București, proprietari de clădiri.

Care sunt impozitele pentru terenuri în intravilan și mașini

Pentru terenurile din intravilan încadrate în categoria terenurilor cu construcții, impozitele stabilite variază între 16.291 lei/ha și 6.997 lei/ha, în funcție de zonă, s-a mai decis în ședința CGMB.

În ceea ce privește terenurile din intravilan încadrate în alte categorii de folosință, impozitele vor fi cuprinse între:

75 lei/ha și 41 lei/ha pentru terenuri arabile/ vs. 42 de lei/ha în 2025 (creștere de până la 79%)

56 lei/ha și 36 lei/ha pentru pășuni și fânețe/ vs. 31 lei/ha în 2025 (creștere de până la 45%)

122 lei/ha și 51 lei/ha pentru vii

143 lei/ha și 75 lei/ha pentru livezi.

Pentru păduri, impozitele variază între 75 lei/ha și 41 lei/ha, în funcție de zonă (de la A la D).

10% reducere la impozitele plătite până pe 31 martie 2026

O altă măsură aprobată de consilierii generali marți prevede o reducere a impozitului pentru mijloacele de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km, începând din anul 2026.

De asemenea, s-a decis acordarea unei bonificații de 10% pentru plata anticipată, până la data de 31 martie, a impozitelor pe clădiri, terenuri și mașini.

Taxa pentru promovarea turistică în București, 10 lei/noapte

În cadrul aceleași ședințe, a fost aprobată instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București.

Aceasta va fi calculată prin aplicarea unei sume fixe de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare a turiștilor, înlocuind vechiul sistem de calcul procentual.

Potrivit primarului municipiului București, Ciprian Ciucu, această schimbare a fost făcută la cererea hotelierilor pentru a simplifica procedurile financiare.

Această taxă nu modifică substanțial veniturile aduse la buget, însă răspunde unei nevoi de simplificare a proceselor, a explicat edilul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE