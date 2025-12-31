Concret, proprietarii de mașini electrice vor plăti un impozit anual fix de 40 de lei pe an, din 2026.

Aceste modificări sunt prevăzute de noul Cod Fiscal, care aduce schimbări semnificative în privința taxelor locale.

Pentru mijloacele de transport înmatriculate, impozitul va crește între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare, inclusiv pentru vehiculele hibride.

Totuși, pentru mașinile hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km, consiliile locale pot decide o reducere de 30% a impozitului, conform OUG nr. 78/2025, arată compania de consultanță PwC.

În ceea ce privește impozitul pe clădiri, valoarea pe metru pătrat pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice va crește cu aproximativ 170%.

Aceeași majorare se aplică și pentru terenurile intravilane fără construcții și cele extravilane.

În schimb, clădirile noi din proiecte investiționale în sectorul prelucrării, depozitării sau logisticii vor beneficia de o scutire pe o perioadă de doi ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor recepției construcției.

Un alt aspect important este eliminarea reducerii de 50% din impozitul pe clădirile utilizate pentru servicii turistice pe o durată de cel mult 180 de zile pe an, reducere oferită până în 2025.

Totodată, cota impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu va putea scădea sub nivelul stabilit pentru anul 2025, conform reglementărilor noului Cod Fiscal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE