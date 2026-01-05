Președintele ADR, Dragoș Vlad, spune că problema este cauzată de lipsa actualizării bazelor de date cu noile tarife de către unele primării.

Românii nu pot plăti impozitele online, pentru că primăriile nu au actualizat tarifele

Platforma Ghișeul.ro, prin care românii plătesc online taxe și impozite, a picat și vineri, nefiind funcțională câteva ore. Ulterior, site-ul a repornit, afișând un mesaj care spunea că s-au făcut lucrări de mentenanță.

„Platforma funcționează doar că sunt anumite disfuncționalități pentru anumiți cetățeni. Sunt două tipuri de utilizatori: cetățenii care au cont, care își plătesc taxele și verifică contribuția la bugetele locale în funcție de localități și, apoi, localitățile”, a explicat Dragoș Vlad.

Primăriile din întreaga țară ar fi trebuit să actualizeze noile impozite încă din luna decembrie 2025, însă acest lucru nu s-a întâmplat peste tot.

În consecință, românii din localitățile unde datele nu au fost actualizate nu pot folosi platforma în mod corespunzător, aceasta fiind picată.

„Sistemul funcționează, dar este în permanentă actualizare în funcție de bazele de date de la unitățile administrativ-teritoriale, care își actualizează noile valori. Nu este platforma defectă, ci este într-o continuă actualizare”, a adăugat Vlad.

Problemele pe site-ul Ghișeul.ro au apărut în ultima săptămână din decembrie 2025, iar rezolvarea lor ar putea dura câteva zile, conform estimărilor președintelui ADR.

„(…) Disfuncționalitățile nu țin neapărat de noi. Noi facem toate demersurile să fie platforma up (funcțională – n.r.) și unde există valori 0 sau informații neactualizate să nu ținem utilizatorii pe platformă, pentru a nu pune presiune pe aceasta”, a mai spus Dragoș Vlad.

Taxele și impozitele, majorate din 2026: Ce trebuie să știți

Noile taxe și impozite, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduc majorări semnificative atât pentru românii persoane fizice, cât și pentru companii.

Românii vor plăti impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe și terenuri, în conformitate cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Totodată, impozitul pentru autoturisme a fost majorat și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, anterior scutite de taxe.

O altă schimbare notabilă este introducerea normei de poluare ca factor de calcul al impozitului auto, aplicându-se principiul „poluatorul plătește”.

Taxele vor varia în funcție de gruparea cilindrică și norma de poluare, iar consiliile locale pot ajusta valorile față de baza națională, ceea ce înseamnă că impozitele vor diferi de la județ la județ.

Luni, 5 ianuarie 2026, este prima zi în care românii își pot achita taxele și impozitele majorate, atât online, cât și la sediile ANAF din țară.

Impozit redus cu 10%, dacă e plătit până pe 31 martie

Reamintim că românii care își achită integral taxele și impozitele locale în avans, până pe 31 martie, vor beneficia și în 2026 de o reducere de 10%.

În ultimii ani, plata s-a simplificat considerabil, după ce numeroase primării au implementat soluții digitale. Pentru a plăti online, persoanele fizice din România trebuie să își creeze un cont pe ghișeul.ro.

