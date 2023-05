Fostul mare fotbalist al României Iosif Rotariu și soția sa, Dana, au adoptat-o pe Kassandra când aceasta avea 4 ani. Copila era în grija bunicii, care a încercat cu orice preț să scape de ea, astfel că a chinuit-o încontinuu și a aruncat-o de la geam.

De când a ajuns în familia Rotariu, viața Kassandrei s-a schimbat și are parte de multă iubire din partea părinților. Din cauza bolii de care suferă, fata a fost operată de peste 50 de ori și încă are nevoie să facă și alte intervenții chirurgicale.

Iosif Rotariu a dezvăluit pentru Click! că fiica lui are dureri îngrozitoare în urma operațiilor prin care a trecut, iar el se ocupă să îi facă masaj în fiecare seară. Chiar dacă are probleme de sănătate, Kassandra încearcă să ducă o viață normală și merge la liceu, unde și-a făcut prietene și învață foarte bine.

„Nu știu când urmează următoare operație pentru Kassandra, așteptăm și noi. Până atunci merge la școală, are rezultate bune și-a făcut și prietene. Nu am treabă cu ea. Este o fată cuminte și tare sociabilă și respectă pe toți cei din jurul ei. Însă sunt supărat că o dor foarte tare oasele de la atâtea operații vă dați seama că nu este ușor. Seara, în fiecare seară, îi fac masaj și am cumpărat de la farmacie un unguent antiinflamator să îi mai calmeze durerea”, a precizat acesta.

Diagnosticată cu osteomielită, o afecțiune gravă care distruge articulațiile, fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu a suferit până acum 50 de operații și nu este recuperată în totalitate. Kassandra mai are nevoie de operații.

Kassandra Rotariu a împlinit 18 ani

Fiica lui Iosif Rotariu a împlinit 18 ani pe 21 aprilie și a petrecut acasă, alături de prietenele ei. Fostul fotbalist mărturisește că i-a cumpărat fiicei sale un buchet de flori, însă cadourile nu se vor opri aici.

„Pe 21 aprilie a fost ziua ei de naștere. A împlinit 18 ani, de acum este majoră. I-am organizat împreună cu soția o zi festivă acasă, unde și-a chemat vreo 10-11 prietene/colege. A fost frumos, au râs, au glumit acolo ele între ele. Noi i-am cumpărat de ziua ei de naștere un buchet de flori cadou și îi mai cumpărăm pe parcurs ce are ea nevoie”.

Kassandra Rotariu a fost chinuită de bunică

Kassandra a fost adoptată de Iosif Rotariu când avea doar 4 ani. Fetița a fost supusă la mari chinuri de către bunica sa, iar fostul mare fotbalist a fost salvarea ei.

A fost arsă cu țigara în repetate rânduri, i s-a turnat acid sulfuric pe față și a fost aruncată de la geam de bunica ei. Kassandra a trecut prin multe greutăți până să ajungă în familia lui Iosif Rotariu. Acum, fata are 18 ani și merge la liceu.

